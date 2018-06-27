Eximbank ihracat kredilerinin 2018 ülke limitleri belirlendi

Elif Varan / İstanbul, 27 Haziran () - Türkiye İhracat ve Kredi Bankası (Eximbank) tarafından nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun süreli sigorta işlemlerine ilişkin olarak yabancı ülke 2018 yılı limitleri belirlendi.

Türk Eximbank, tarafından '2018 Ülke Limitlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'na ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İhracatçılarımızın ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerimizin yeni pazarlarda yer edinmesi ve halihazırda bulundukları bölgelerde yürüttükleri faaliyetlerin yaygınlaştırılması gayesiyle yabancı ülkelere yönelik açılan ülke limitleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafınca onaylanmaktadır.

"Türk Eximbank’ın yabancı ülkelere yönelik 2 yıl ve üzeri vadelerde sağlayacağı nakdi, gayri nakdi kredi ve sigorta faaliyetleri söz konusu limitler çerçevesinde yürütülmektedir.

"Bu çerçevede, Türk Eximbank’ın yabancı ülkelere yönelik 2018 Yılı Ülke Limitleri Listesi’nin onaylanması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 27/06/2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

"Öte yandan, Türk Eximbank’ın, anılan ülke limitleri dışında bölgesel ve çok uluslu kalkınma bankaları ile diğer ihracat kredi kuruluşlarına açılacak krediler çerçevesinde de ihracatçılarımızın lehine kredi ve sigorta desteği sağlama imkanı bulunmaktadır."