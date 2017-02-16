Eximbank 2017’de 40 milyar dolar kredi kullandıracak

İstanbul, 16 Şubat () - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Bu yıl kredi ve sigortayı 40 milyar dolara çıkararak Türkiye ihracatının yüzde 26'sını desteklemeyi planlıyoruz" dedi.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) çatısı altında toplanan hazır giyim, tekstil, deri ve halı birliklerine üye ihracatçılar, finansman ihtiyacına çözüm yollarını konuşmak üzere Eximbank Genel Müdürü Müdürü Adnan Yıldırım ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Adnan Yıldırım, Eximbank’ın ihracatçı firmalara hem kredi hem de sigorta desteği sunduğunu hatırlattı. Halen toplamda 7 bin 700 ihracatçı firma ile çalıştıklarını belirten Yıldırım şöyle devam etti: "Türkiye ihracatının yüzde 26'sını desteklemeyi planlıyoruz"

“2016’da 22 milyar doları kredi, 11 milyar doları sigorta olmak üzere 33 milyar dolarlık destek sağladık. Geçen yıl Türkiye ihracatının yüzde 22,7'sine katkı sunduk. Bu yıl kredi ve sigortayı 40 milyar dolara çıkararak Türkiye ihracatının yüzde 26'sını desteklemeyi planlıyoruz. Hedef kitlemizde 65 bin ihracatçımız, döviz kazandırıcı faaliyet gösteren müteahhitlikle ilgili şirketlerimiz bulunuyor. Kabaca bizim ulaşmak istediğimiz 100 bin şirketimiz var. Dünyada ihracatçısını Güney Kore'den sonra en fazla destekleyen Exim kuruluşuyuz. Güney Kore'nin de üzerine çıkmayı amaçlıyoruz.”

Türkiye’de ihracat kredilerinin yüzde 44’ünün Eximbank tarafından verildiğine işaret eden Adnan Yıldırım, geniş ürün yelpazesi ile de her zaman ve her konuda ihracatçının yanında olduklarının altını çizdi. 28 farklı kredi programlarının olduğunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Döviz kredilerinde ise 2-2.5 puan gibi faiz avantajı sağlıyor"

“Diğer bankalarla kıyaslandığında Eximbank ihracatçılarımıza TL bazlı kredilerde ortalama 6, döviz kredilerinde ise 2-2.5 puan gibi faiz avantajı sağlıyor. Bu çok önemli bir fırsat. İhracatçılarımızın bu avantajdan yararlanmalarını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Kredi Garanti Fonu (KGF) konusunda çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararı ile kredi kullanımında bir takım yeni iyileştirmeler yapılacak. KOBİ dışındaki ihracatçılar da KGF'den alacakları kefaletle bize gelebilecekler. Eximbank olarak artık kendi reyting sistemimizi kurmaya ve bu sisteme göre kredi vermeye başlayacağız. Reyting sistemimizi yıl sonundan önce devreye alacağız." "Devletin de ihracata destek vermesi gerekir"

İhracatı ve yurt dışı projeleri desteklemek için diğer ülkelerin Eximbank’ları ile de ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Yıldırım, halen ABD ve Rus-Kırgız fonu ile anlaşmalarının bulunduğunu bildirdi. İtalya ile 22 Şubat'ta anlaşma imzalayacaklarını anlatan Yıldırım, “Başladığımız ama sonuçlandıramadığımız anlaşmalar var. İngiltere ve Belçika gibi ülkelerle bu yılın ilk yarısında tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.

KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli de konuşmasında, Türkiye’nin döviz ihtiyacını giderebilmesi için üretmekten ve satmaktan başka çaresinin olmadığını, bunu da reel sektörün yapabileceğinin altını çizdi. Devletin de ihracata destek vermesi gerektiğini anlatan Gergerli KGF’nin varlık nedenin bu hizmeti kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Hükümetin de ihracatçıya destek için kaynakları sınırsız açtığını vurgulayan Gergerli, şöyle devam etti: "İhracatçımızın işini kolaylaştırmak için bürokratik işlemleri de kolaylaştırdık"

“20 milyar liralık bir hacmimiz varken şimdi 250 milyar dolara kadar bu imkân bize sağlandı. Daha önce Eximbank ile sınırlı bir çalışma yapıyorduk. 25 yıldır sadece öz kaynaklarımızdan KOBİ’lere destek veriyorduk. Oysa ihracatçı firmalarımızın sadece yüzde 11’i KOBİ, yüzde 89’u KOBİ dışı. Sadece KOBİ’lere odaklanarak ihracata istediğimiz desteği vermemiz mümkün değildi. Onun için KOBİ dışı işletmeler için de bu sistemin daha aktif olması ve onlara destek sağlanmasına karar verdik. Diğer taraftan ihracatçımızın işini kolaylaştırmak için bürokratik işlemleri de kolaylaştırdık. Teminat başvurularını artık 24 saatte sonuçlandırıyoruz. Son üç haftada 23 bin firmamıza teminat verdik.” "Değerlendirme şeffaf ve objektif kriterlere göre yapılıyor"

İsmet Gergerli KGF’nin değerlendirmelerinin tamamen şeffaf ve objektif kriterlere göre yapıldığını sözlerine ekledi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise toplantıya gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hükümet son dönemde ihracatçı için 250 milyar lira gibi büyük bir kredi hacmi yarattı. Bu kredinin kullanılmasında Eximbank ile KGF’nin gösterdiği işbirliğini çok önemsiyoruz” dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle de çok önemli bir süreçten geçildiğini ifade ederek, "Çözüm ve reçete burada bulunuyor. Eximbank ve KGF’yi tam bir ihracatçı dostu olarak görüyoruz. Bu dostluğun ihracatımıza mutlaka son derece pozitif yansımaları olacaktır” diye konuştu ve toplantıdan çıkacak sonucun Türkiye'nin ihracatına, kendilerine ve sektörlere yardımcı olacağını vurguladı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak ise " Geleceğe umutla bakıyoruz. Finans kaynaklarıyla destekleyerek açıklarımızı kapatacağız diye düşünüyorum" dedi. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı Uğur Uysal da "Tüm sektörlerde ne Eximbank sigortasından ne kredi uygulamalarından ne bugünkü kolaylıklarından ne de KGF'nin uygulamalarından haberimiz yok. Bu tip organizasyonlarla size anlatmaya çalışacağız. Olabildiğince bilgi aktarımı yapmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de KGF'nin kaynakların akılcı dağılımına karar vereceğini belirterek, "Bu sistem çok efektif hale geldi. Tüm ihracatçılarımızın yararlanması lazım" dedi.