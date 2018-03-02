Evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında yüzde 4.2 azaldı

İstanbul, 2 Mart () - Evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılında 594 bin iken 2017 yılında yüzde 4.2 azalarak 569 bin oldu, kaba evlenme hızı ise binde 7.09 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre boşanan çiftlerin sayısı 2016 yılında 126 bin iken, 2017 yılında yüzde 1.8 artarak 128 bin oldu ve kaba boşanma hızı ise binde 1.6 olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 9.6 ile Kilis oldu

Kaba evlenme hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il, binde 9.6 ile Kilis oldu. Kilis’i binde 8.29 ile Adıyaman ve binde 8.2 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4.14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5.26 ile Kastamonu ve binde 5.39 ile Bayburt izledi.

Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il Kars oldu

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2017 yılında erkekler için 27.7, kadınlar için 24.6 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3.1 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4.7 yaş ile Kars oldu. Kars’ı 4.4 yaş ile Ağrı ve 4.3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller ise 2.4 yaş ile Zonguldak, Karabük ve Tunceli oldu. Bu illeri 2.5 yaş ile Kastamonu izledi.

Yabancı gelinler arasında Suriyeli gelinler, yabancı damatlar arasında Alman damatlar ilk sırada yer aldı

Yabancı gelinlerin sayısı 2017 yılında 20 bin olup toplam gelinlerin yüzde 3.7’sini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 19.4 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 13.3 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 12.4 ile Alman gelinler izledi.

Yabancı damatların sayısı geçen yılda üç bin olup toplam damatların yüzde 0.7’sini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde ise yüzde 36.5 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 8.5 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 8.0 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2.57 ile İzmir oldu

Kaba boşanma hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il, binde 2.57 ile İzmir olurken bu ili binde 2.51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.2 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi binde 0.21 ile Bitlis ve binde 0.22 ile Şırnak izledi.

Boşanmaların yüzde 38.7’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

Boşanmaların 2017 yılında yüzde 38.7’si evliliğin ilk beş yılı, yüzde 20.7’si ise evliliğin ilk altı ila 10 yılı içinde gerçekleşti. (Grafik)