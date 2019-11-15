Ev ve mutfak eşyaları sektörü Home Concept Fuarı'nda

Ev ve mutfak eşyaları sektörüne ilişkin markaların yer aldığı Üçüncü Uluslararası Züccaciye, Ev Eşyaları, Aksesuar, Üretici& Markalar Fuarı “Home Concept” 95 ülkeden 20 bin ziyaretçi hedefi ile 17 Kasım’a kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Perşembe günü açılan fuar, protokol konuşmaları ve kurdele kesim töreni ile başladı. Törene, Brezilya Başkonsolosu Felipe Flores Pinto, İstoç Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, İstoçDer Başkanı Kısmet Şener, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (Evsid) Başkanı Burak Önder katıldı.

3 milyar dolarlık mutfak sektörü

Yüzlerce temsilcinin yer aldığı organizasyon, farklı coğrafyalardan gelen katılımcılara ev sahipliği yapıyor. Uluslararası pazarda yeni iş birlikleri kurmaya imkan sağlayan fuar, Türkiye’de her geçen yıl büyüyen sektörlerden biri olan züccaciye pazarını, sektör liderleri ve katılımcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Home Concept fuarının kısa zamanda önemli bir noktaya geldiğini belirten Evsid Başkanı Burak Önder, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülke olarak değişen ve gelişen dünyada teknolojiyi, ilimi, sanayiyi iyi bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Yerel değil evrensel bir bakış açışı ile dünyayı takip etmemiz gerekiyor. Büyük balığın değil hızlı balığın aktif olduğu ve akıl terinin hakim olduğu bir dünyadayız. Türkiye mutfak eşyaları sektörü olarak 3 milyar dolar ihracat hacmine dayandı. Dünya sıralamasında iyi durumdayız ama yine de hedeflerimiz büyük.” (Fotoğraflı)