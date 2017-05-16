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Ev teslimleri başlıyor

İSTANBUL, () İnşaat sektöründe hizmet veren Sinpaş GYO şirketi, Aydos Ormanı yakınında hayata geçirdiği Aydos Country evlerinin teslimine Haziran ayında başlıyor.  Sancaktepe'de yer alan Sinpaş GYO'nın Aydos Country evlerinde 900 konut...

Ev teslimleri başlıyor

İSTANBUL, () İnşaat sektöründe hizmet veren Sinpaş GYO şirketi, Aydos Ormanı yakınında hayata geçirdiği Aydos Country evlerinin teslimine Haziran ayında başlıyor.  Sancaktepe'de yer alan Sinpaş GYO'nın Aydos Country evlerinde 900 konut yer alıyor. 70 metrekareden 208 metrekareye kadar seçeneklerin bulunduğu sitede yüzde 5 peşinat ödeme ile ev sahibi olmak için ilk adım atılabiliyor.

Aydos Ormanı'na yakınlığının yanı sıra site içinde yüzme havuzu, spor salonu, tenis kortu, yürüyüş yolları, çocuklar için ağaç evler yer alıyor. 

(FOTOĞRAFLI)

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