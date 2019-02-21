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Ev kadınıydı, fabrika kurdu 7 ülkeye mobilya ihraç ediyor

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve 1 sene öncesine kadar ev kadını olan Özlem Karaca, iş kadını olma hayalini gerçekleştirdi.

Ev kadınıydı, fabrika kurdu 7 ülkeye mobilya ihraç ediyor
BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve 1 sene öncesine kadar ev kadını olan Özlem Karaca, iş kadını olma hayalini gerçekleştirdi. 40 yaşındaki Karaca, KOSGEB'den aldığı destekle mobilya fabrikası kurup, 7 ülkeye ihracata başladı. Bir yılda 80 işçiye ekmek kapısı açan fabrika sahibi Karaca, yine destekle aldığı CNC makinesiyle birlikte cirosunu artırdı.
Bir fabrika binası kiralayan Karaca, iş hayatına kumaş dikimiyle start verdi. Kumaş atölyesini oluşturan Karaca, ardından mobilya üretimine başladı. KOSGEB’in 150 bin lira değerindeki yerli ve milli CNC makinesi projesine başvurdu. Projesi kabul edilen Karaca, CNC makinesine kavuştuktan sonra cirosunu artırdı.

'BEN ÜRETTİM SİZ DE ÜRETİN'

Karaca diğer kadınların da üretim yapması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "KOSGEB’den yerli ve milli CNC makinesi projesine başvurduk. Projemiz onaylandı. Makinemiz üretim alanımıza geldi. Yeni gelen makinemiz sayesinde istihdamımız arttı. Kalite olarak üretim potansiyelimiz yükseldi. Kafamda planladığım bazı şeylerin gerçekleşmesi de hızlanmış oldu. Mağaza açtık. İhracatımız arttı. Bu konuda bize destek veren KOSGEB’e teşekkür ediyorum. Tüm kadınlara, desteklerle alakalı teşvikleri araştırmalarını, bunlardan muhakkak faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Ben ürettim, siz de üretin. Türkiye ekonomisine muhakkak katkı sağlayın."


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