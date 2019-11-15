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Ev ekonomisine katkı için başladılar, kooperatif kuracaklar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinin kırsal İzzetiye Mahallesi'nde yaşayan Diler Dülgeroğlu (34), evde yaptığı hamur işi yiyecekleri, sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Dülgeroğlu ürünleri yoğun talep görüp, siparişlere yetişemeyince mahalledeki...

EKONOMİ 15.11.2019, 11:10
Ev ekonomisine katkı için başladılar, kooperatif kuracaklar
EDİRNE'nin Keşan ilçesinin kırsal İzzetiye Mahallesi'nde yaşayan Diler Dülgeroğlu (34), evde yaptığı hamur işi yiyecekleri, sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Dülgeroğlu ürünleri yoğun talep görüp, siparişlere yetişemeyince mahalledeki diğer kadınlar da evlerinde üretime başlayarak, işe ortak oldu. Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediyesi'nin desteğiyle mahalledeki kullanılmayan okul binası kiralanarak, sadece kadınların ortak olacağı kooperatif kurulması için çalışma başlatıldı.
Keşan'a bağlı kırsaldaki 945 nüfuslu İzzetiye Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Diler Dülgeroğlu, evde yaptığı erişte ve yufka gibi hamur işi yiyecekleri, sosyal medya hesabından satışa çıkardı. Dülgeroğlu, ürünler yoğun talep görüp, siparişlere yetiştiremeyince durumu mahalledeki diğer kadınlara anlatarak, işe ortak olmalarını sağladı.
Keşan Belediyesi, mahalledeki kadınları, fikir edinmeleri amacıyla Bursa ve Edirne'de yöresel ürünler üzerine düzenlenen fuar ve pazarlara götürdü. 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Keşan'ın kurtuluşu nedeniyle düzenlenecek İzzeti İkram Sofrası etkinliğine hazırlanan kadınlar, her pazar günü, mahallede kurulacak yöresel ürünler pazarında ürünlerini satacak. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da kadınlara destek ziyaretinde bulundu. Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun desteğiyle mahalledeki kullanılmayan okul binası kiralanarak, sadece kadınların ortak olacağı kooperatif kurulması için çalışma başlatıldı.
'KADININ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ YİNE KADINDIR'
Diler Dülgeroğlu, yaptığı yiyecekleri ev ekonomisine katkı sağlamak için sosyal medya üzerinden satmaya başladığını belirterek, "Evde kışlık yaptığım erişte ve yufkaları sosyal medya hesabı üzerinden satışa koydum. Yoğun talep oldu. Arkadaşlarıma dedim ki; benimle birlik olur musunuz? Onlarda arkamda bulundular. Biz böyle bir işe kalkıştık. Daha sonra başladı siparişler gelmeye. Bu işe başlayalı 1 ay kadar oldu. Ama gayet güzel satışlar yapıyoruz. Hemen çok büyük paralar kazanmayı beklemiyoruz. Biz şu an un, yumurta paramızı çıkarabiliyoruz. Şu an çok güzel gidiyor. Çok isteyen var. Sebzeli makarnamız çok tuttu. Burada arkadaşlarımızla sabah toplanıyoruz ve işe koyuluyoruz. Kadının en büyük destekçisi yine kadındır. Ben başaracağımıza inanıyorum" dedi.
'YAPTIĞIMIZ İŞTEN GAYET MEMNUNUZ'
Kurulacak olan kooperatifle ilgili de bilgi veren Dülgeroğlu, "Kullanılmayan okul binası kiralanmış. Oraya, kooperatif kurulması planlanıyor. İzzetiye Mahallesi, Saros Körfezi'ne çok yakın. Çanakkale yolu da yakın bir noktadan geçiyor. Herkesin kazanmasını istiyoruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Sonuçta evimizde bu işleri yapıyoruz. Bugün 10 lira da kazansak, 20 lira da kazansak iyi. Oturduğumuz yerden kimse bu parayı bize vermiyor. Biz yaptığımız işten gayet memnunuz" diye konuştu.
'ŞANSLI OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ'
Nuray Kocaoğlu da, evindeki boş odasını imalathaneye çevirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:
"Şu an çok güzel ürünler yapıyoruz. Satışlarımız da iyi. Belediye başkanımız da arkamızda. Bu yüzden biz de daha çok azimliyiz. Bizim bunu başardığımızı gören mahalledeki diğer kadınlar da arkamızdan gelmeye karar verdi. Mahallemizi daha da tanıtarak, buraya insanları çekebiliriz. Şanslı olduğumuzu hissediyoruz." 
'EL EMEĞİ OLAN HER ŞEY PAZARLANACAK'
İzzetiye Mahallesi Muhtarı Erdoğan Karaca ise kadınların yaptığı el emeği ürünlerin pazarlanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Yöresel ürünlerimiz için bir pazar kurulacak. Ayrıca 19-20 Kasım tarihlerinde kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında ürünlerimizi sergileyeceğiz. Eski okul binasında da kooperatif kurulacak. Kooperatif üzerinden kadınlar satış ve pazarlama yapılacak. Şu an da kooperatif için 51 kişinin ismini yazdık. Erişte, tuz-biber, salça, reçel, el emeği olan her şey pazarlanacak" dedi.

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