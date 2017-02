Euromoney’nin “Özel Bankacılık Ödülü” 10. kez Akbank Private Banking’in

İstanbul, 27 Şubat () - Yönettiği varlık hacmi 20 milyar lirayı aşan Akbank Private Banking, Euromoney’nin “Best Private Banking in Turkey" (En İyi Özel Bankacılık)ödülünü 10. kez aldı.

Dünyanın önde gelen finans yayın grubu Euromoney'nin "Best Private Banking in Turkey” ödülünü bu yıl da Akbank Private Banking kazandı. Bu unvanı son sekiz yıldır üst üste alan Akbank Private Banking, bu yıl 10. kez bu ödülün sahibi olarak, kırılması zor bir rekora imza attı. Akbank’ın bu başarısına ayrıca bu yıl ilk kez kazandığı “Yılın En İyi Yüksek Varlık Yönetimi Hizmetleri (UHNW) Ödülü” de eşlik etti.

"Euromoney Best Private Banking Awards" ödül töreni, dünyanın dört bir yanından üst düzey banka yöneticilerinin katılımıyla 22 Şubat’ta Londra’da düzenlendi. Dünya özel bankacılık ve finans çevrelerinden çok sayıda profesyonel ve yöneticinin katıldığı törende, "Best Private Banking in Turkey" ödülünü, Akbank Kurumsal - Yatırım ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ve Akbank Private Banking Bölüm Başkanı Didem Bağrıaçık aldı.

"Türkiye’yi 16 yıl önce özel bankacılık ile tanıştırdık" Çelebioğlu, ödül töreni sırasında yaptığı açıklamada, Akbank Private Banking’in kazandığı başarıdan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, “16 yıl önce Türkiye’yi özel bankacılık ile tanıştırarak bu segmentte standartları da belirleyen bir özel bankacılık birimi olduk. Sektörümüzde öncü olmanın sorumluluğuyla, müşterilerimizin varlıklarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için sürekli çalışıyoruz. Akbank’ın ‘müşterilerinin yaşamlarını kolaylaştırma ve onlara en iyi bankacılık deneyimini yaşatma’ ilkelerini temel aldığımız çalışma modelimizin, dünya çapında yayınlarca takdir edilmesi bizi mutlu ediyor” dedi. “Yılın En İyi Yüksek Varlık Yönetimi Hizmetleri (UHNW) - 2016” ödülü de Akbank’ın Türkiye’de ilk ayrı private banking şubesi ağı olarak hizmet vermeye başlayan Akbank Private Banking halen 7 Private Banking Şubesi ve 2 Corner Şube ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da doğrudan faaliyet gösteriyor. Akbank Private Banking’in sektörün en iyilerinden oluşan ve 5,600 müşterisinin 20 milyar lirayı aşan varlığını yöneten uzman ekibi, küresel gelişmeler ve teknolojik yenilikleri yakından izleyerek geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Akbank Private Banking’in en üst segment bireysel müşterileri için geliştirdiği “Yüksek Varlık Yönetimi Hizmetleri (UHNW)” müşterilere özel çözümler sunuyor. Akbank, UHNW müşterileri için geliştirdiği ürün ve hizmetleri, Ak Portföy - Akbank Private Banking ve müşteri üçgeninden oluşan bir mekanizma ile müşterinin ve ailesinin varlığı en uygun çözümlerle ve ürünlerle en profesyonel şekilde yönetilebiliyor. Akbank Private Banking’in uluslararası finans çevreleri tarafından da yakından takip edilen ve dikkat çeken bu yeni hizmeti; “Yüksek Varlık Yönetimi Hizmetleri (UHNW)” bu yıl ilk kez, prestijli “Euromoney Yılın En İyi yüksek Varlık Yönetimi Hizmetleri (UHNW) - 2016” ödülünü de kazandı. "Varlık Barışı” ile yurda getirecekleri varlıkları da kapsıyor Türkiye’deki tüm yatırım fonları arasında, yüzde 46,1 getiri ile 2016’nın şampiyonu olan Ak Portföy ve Akbank Private Banking’in birikim ve uzmanlıklarına dayanan sinerjiyle; gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi fonu gibi, sofistike finansal ürünlerin yanı sıra, UHNW müşterilerine yurtdışı gayrimenkul danışmanlığı, vergi danışmanlığı temelinde hizmet veriliyor. UHNW müşterisi, bankacılık ve yatırım konularında Akbank Hazine birimi, Ak Portföy, Ak Yatırım ve Akbank Private Banking aracılığıyla, yüksek düzey varlıklarının en verimli bir şekilde yönetimi için her konuda çözüm bulabiliyorlar. Akbank Private Banking’in UHNW müşterileri için sunduğu bir başka özel çözüm de, "Varlık Barışı” ile yurda getirecekleri varlıklarını kapsıyor. Akbank Private Banking, UHNW müşterilerine özel, “kişiye özel hizmet” prensibini benimseyerek, konusunda uzman firmalardan tercih edecekleri kıdemli vergi danışmanları ile yepyeni ürün ve hizmetleri müşterilerle buluşturuyor. Akbank Private Banking müşterilerini yeni yatırım alanlarıyla tanıştıracak

Akbank Private Banking müşterileri ayrıca, Ak Portföy Yönetimi Uzmanlığı ile yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetlerin yönetimi, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırımlarını bütünsel bir yaklaşımla elen alan kişiye özel bir varlık yönetim hizmeti alabiliyor. Akbank müşterileri, arzu etmeleri halinde yapılandırılmış borçlanma araçlarına da yatırım yapabilecekleri gibi, yatırım ürünlerine ilişkin vergi danışmanlığı hizmeti alabiliyorlar. Ak Portföy uzmanları aynı zamanda küresel sanat ve gayrimenkul piyasalarını yakından izliyor

Akbank Private Banking müşterilerine, Ak Portföy uzmanlığıyla, “Sanat ve Gayrimenkul Danışmanlığı” da vermeye hazırlanıyor. Yalnızca yurt içi piyasalar değil, aynı zamanda küresel sanat ve gayrimenkul piyasalarını yakından izleyen Ak Portföy uzmanları, Akbank Private Banking müşterilerini yeni yatırım alanlarıyla tanıştıracak. Uzman yatırım danışmanları, küresel sanat ve gayrimenkul piyasalarındaki en son gelişmeleri ve trendleri yakından izleyip, Akbank Private Banking müşterilerini bilgilendirerek, onların yatırımlarını bu alanlara yönlendirerek, en iyi getirilerin yanında en iyi yatırım deneyimlerini yaşamalarına da destek olacaklar. Akbank Private Banking, müşterilerinin pay senedi, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Özel Sektör Tahvilleri piyasalarında en iyi kazançları sağlamaları için de Türkiye'nin en iyi yatırım uzmanlarının görev aldığı Ak Yatırım ile işbirliği içinde çalışıyor. Ak Yatırım uzmanları, Akbank Private Banking'in bu piyasalarda yatırım yapmayı düşünen müşterileri için Yatırım Danışmanlığı hizmetinin yanı sıra, bu alandaki gelişme ve trendleri de kendileriyle paylaşarak, yatırım kararlarında yanlarında duruyor. “Next Generation Programı” Türkiye’de ilk kez uygulanıyor

Akbank Private Banking’in bu yıl uygulamaya koyduğu ve katılımcılar tarafından beğenilen eğitim programı “Next Generation” da Akbank’ın Türkiye’de sektöre kazandırdığı ilkler arasında yer alıyor. Sabancı Üniversitesi ve CEF (Center of Excellence in Finance) işbirliğiyle hazırlanan ve Akbank Private Banking uzmanları tarafından geliştirilen “Next Generation” programı kapsamında; müşterilerin varlığını yönetecek ve gelecekte yönetici olacak yeni nesil, Varlık Yönetimi konusunda bilgilendiriliyor. Aile varlığının korunması ve nesilden nesile aktarılması amacıyla hazırlanan ve lise ile üniversite çağındaki gençlerle bir araya gelinen bu programda, aile varlığının sorumluluğu, yatırım ürünleri, risk kavramı ve global ekonomi konuları ele alınıyor. (Fotoğraflı)