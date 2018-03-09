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Euromoney’den Akbank Private Banking'e beş ödül

İstanbul, 9 Mart () - Akbank Private Banking, uluslararası finans yayın grubu Euromoney’nin prestijli “Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Araştırması: 2018” ödülleri kapsamında beş kategoride birden “Türkiye’nin En İyisi” ödüllerinin...

Euromoney’den Akbank Private Banking'e beş ödül

İstanbul, 9 Mart () - Akbank Private Banking, uluslararası finans yayın grubu Euromoney’nin prestijli “Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Araştırması: 2018” ödülleri kapsamında beş kategoride birden “Türkiye’nin En İyisi” ödüllerinin sahibi oldu.
Akbank Private Banking, "Euromoney Best Private Banking Awards (Euromoney En İyi Özel bankacılık Ödülleri)" kapsamında;
- Net Değer Özellikli Hizmetler (1-5 Milyon Dolar)
- Varlık Yönetimi
- Aile Hizmetleri
- Araştırma ve Varlık Yönetimi Danışmanlığı
- Sosyal Etki Yatırımları kategorilerinde “Türkiye’nin En İyisi” seçildi.
Euromoney’nin, küresel düzeyde iki binden çok bankayı kapsayan araştırmasının “metodolojisi”nde, katılımcılardan karşılaştırmalı olarak tüm ürün ve hizmetler konusunda değerlendirme alındığının altını çizen Akbank Private Banking Bölüm Başkanı Didem Bağrıaçık kazandıkları bu başarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Araştırmanın omurgasını, küresel ölçekte bu kadar geniş bir bankacılık kesiminden uzmanlar ve profesyonellerin, rakiplerinin zayıf ve üstün yönlerini karşılaştırmaları oluşturuyor.
"Bu nedenle, müşterilerimizden aldığımız çok olumlu geri bildirimlerin yanında, beş dalda birden rakiplerimizin de beğenilerini almış olmamız bizi çok mutlu etti.
"Müşterilerimiz ve rakiplerimizin beğenilerinin yansıması olan birbirinden değerli beş ödülümüz ile gurur duyuyoruz.
"Akbank bünyesinde Türkiye’nin ilk özel bankacılık birimi olarak kurulduğumuz 2001 yılından bu yana, müşterilerimizin ihtiyaçlarını onlarla birlikte belirleyip, birlikte hareket ederek, birlikte değer yaratmanın öncelikli olduğu bir hizmet anlayışıyla çalışıyoruz.
"Akbank Private Banking olarak, her biri çok özel olan müşterilerimize en iyi özel bankacılık deneyimini yaşatıyoruz.
"Bundan dolayı çok mutluyuz; çünkü, müşteri deneyiminin, müşteriyle bankamız arasında ürün ve hizmet alımı süresinde yaşanan ilişkilerin bütünü olduğuna inanıyoruz.
"Müşterilerimize yaşattığımız en iyi özel bankacılık deneyimi, müşterimizin ürün ve hizmetlerimizden duyduğu memnuniyet, yalnızca ülkemizde değil, küresel ölçekte prestijli ödüllere layık bulunmamızın önünü açıyor." (Fotoğraflı)

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