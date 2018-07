Euromoney: Türkiye’nin en iyi yatırım bankası İş Yatırım

Ayşegül Acar / İstanbul, 12 Temmuz () - Uluslararası finans çevrelerinin etkili ve saygın yayınlarından Euromoney Dergisi tarafından “Euromoney Mükemmellik Ödülü” (Euromoney Awards for Exellence) adı altında gerçekleştirilen ve her ülkede, sektörünün en iyilerine verilen ödüllerden "Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası (Best Investment Bank)" ödülünü bu yıl İş Yatırım aldı.

İş Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Euromoney’den geçtiğimiz yıllarda En İyi Aracı Kurum (Best Equity House), En İyi Birleşme & Devralma Danışmanı (Best Merger & Acquisition House) ve En İyi Yatırım Bankası (Best Investment Bank) ödüllerini alan İş Yatırım, bu yıl bir defa daha En İyi Yatırım Bankası (Best Investment Bank) ödülüne layık görüldü" denildi ve eklendi:

"Euromoney ödülleri, 11 Temmuz 2018 Çarşamba akşamı Londra’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye sermaye piyasalarının öncü ve lider kuruluşu İş Yatırım, kurumsal finansman faaliyetlerindeki üstün performansı ve başarılı çalışmaları nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

"İş Yatırım adına ödülü Genel Müdürü Riza Kutlusoy Euromoney Dergisi Emerging Europe Editörü Lucy Fitzgeorge Parker’dan aldı.

"Euromoney tarafından yapılan açıklamada finansal danışmanlık alanındaki gücü, borçlanma araçları ihraçları aracılığındaki liderliği ve geçen yıl aracılık ettiği başarılı Mavi halka arzı ile İş Yatırım’ın bu ödüle layık görüldüğü ifade edildi."

İş Yatırım Genel Müdürü Riza Kutlusoy, verilen ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, İş Yatırım’ın başarılı performansının dünyanın önde gelen yayın grupları tarafından da takdir edilmesinin çok büyük bir gurur vesilesi olduğunu ifade ederek, "Yatırım bankacılığının her alanında faaliyet gösteriyoruz. Kurumumuz, sunduğu yeni ürün ve hizmetlerle sektördeki öncülüğünü devam ettiriyor. Önceki yıllarda da layık görüldüğümüz bu ödülü, sermaye piyasalarındaki istikrarlı başarımızın somut bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

İş Yatırım’ın bu yıl Mergermarket ve EMEA Finance tarafından da ödüllendirildiği belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Şirket Birleşme ve Devralmaları konusunda dünyanın en saygın veri sağlayıcı şirketlerinden Mergermarket, European M&A Awards / Avrupa B&D Ödülleri” adı altında gerçekleştirilen ve her ülkede sektörünün en iyilerine verilen “Yılın Finansal Birleşme ve Devralma Danışmanı” ödülü de bu yıl İş Yatırım’ın oldu.

"Avrupa, Ortadoğu ve Afrika piyasalarının önde gelen finans dergilerinden EMEA Finance, Achievement Awards 2017’de İş Yatırım’a 2 önemli ödül verdi. İş Yatırım Mavi halka arzı ile Best IPO in CEE / Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi En İyi Pay Halka Arz ödülünü alırken, Aksa Enerji’nin Fernas Şirketler Grubuna rüzgar santralları portföy satışında satıcı taraf danışmanlığı ile; Best M&A Deal in CEE / Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi En İyi Birleşme&Devralma ödülünün de sahibi oldu." (Fotoğraflı)