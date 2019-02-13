Euromoney: Türkiye'de bankalar dijitalleşmede daha iyi performans gösterdi

İstanbul, 13 Şubat () - Dünyanın önde gelen finans yayın grubu Euromoney son sayısında; Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu ve Orta Avrupa bölgesinde, bankaların uzun zamandır dijitalleşme konusunda batı ülkelerindeki sektör temsilcilerinden daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekti.

Euromoney'deki yazıda, Akbank’ın da aralarında bulunduğu bu bankaların yenilikçi yaklaşımlarıyla bankacılığı dönüştürdüğü ve rekabet ortamını yeniden şekillendirdiği ifade ediliyor. Yazıda bankacılığı bir üst seviyeye taşıdığı değerlendirilen ve bölgesinde lider konumda olan banka temsilcilerinin görüşlerine de yer verildi.

Akbank'ın yenilikçi dijital çözümleri ve mobil bankacılıktaki başarılarından övgüyle söz eden Euromoney, "Son yıllarda Akbank inovasyonda sektörün lideri haline geldi" dedi.

Akbank Direkt Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş’a göre bunun sebeplerinden biri de bankanın mobil bankacılığa çok erken girmesi ve bu konuda öncülük etmesi.

"Türkiye'de inovasyon ABD'de olduğu gibi sadece teknoloji odaklı değil"

Ulutaş, Euromoney ile röportajında şöyle konuştu:

"Türkiye, Avrupa’nın en büyük ve en genç nüfusuna sahip ülkesi olarak yeniliklere açık, genç ve dinamik bir ülke. Genç tüketicilerin çoğunlukta olmasının sektörümüzün dijital gelişiminde itici güç olduğunu görüyoruz.

"Bu Akbank’ın da inovasyondaki başarısının anahtarı diyebiliriz. Türkiye'de inovasyon ABD'de olduğu gibi sadece teknoloji odaklı değil. Müşteri memnuniyeti ve beklentilerini hedefleyen yaklaşımımızla Asya pazarına daha yakınız.

"Mobilin değerini anlayan ve teknolojiye yatırım yapan ilk banka olarak, bugün sektördeki en yüksek mobil penetrasyona sahibiz. Akbank’ın inovasyona açık yaklaşımının piyasada yaptığı etkilerin başka bir göstergesi de bankanın müşteri bağlılığına dair rakamlarından da anlaşılıyor.

"Akbank dijital kanallarını kullananlar bu kanalları ayda ortalama 19 kere ziyaret ediyorlar. Tüketici kredilerinin yüzde 70’i ve kredi kartlarının yüzde 55’i artık dijital kanallarımız üzerinden veriliyor.

"Akbank olarak yapay zeka gibi yeni teknolojilere de büyük yatırımlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra, 2017 yılında Ripple ile ortaklaşa yeni teknolojiyi kullanarak uluslararası para transferleri sunan ilk banka olduk."

"Sokağın köşesindeki küçük kasap dükkanı genellikle bankaların radarına girmiyor"

Akbank’ın küçük ölçekli perakendecilerle çalışarak mobil platformuna yerel bir unsur da katmayı hedeflediğini belirten Ulutaş; "Yerel işletmeler, zaman zaman bankaların dikkatinden kaçabiliyor. Her gün önünden yürüyerek geçtiğiniz, sokağın köşesindeki küçük kasap dükkanı genellikle bankaların radarına girmiyor" dedi ve ekledi:

"Perakendecilerin dijital platformumuzdan faydalanarak pazarlama kampanyaları düzenleyebilecekleri, kendi semtlerindeki müşterileri hedeflemelerine olanak sağlayan bir uygulama programı geliştirdik.

"Bu perakendecileri üye işyeri ağımıza dahil ederek, büyük süpermarket zincirleriyle doğrudan rekabet etme şansı sunuyoruz.

"Bugüne kadar bu uygulama ile ilgili pek çok farklı geri bildirim aldık. API’ler [yazılım programlama ara yüzleri] yaratabilir ve platformunuzu açabilirsiniz fakat bu, firmaların uygulamaya katılacağı anlamına gelmiyor.

"Özellikle küçük şirketler bankalarla etkileşimde bulunmaya çekiniyorlar. Bu nedenle onları bizimle çalışmaya ikna edebilmemiz için hedefe yönelik çok çaba göstermemiz gerekiyor."

"Müşterilerimiz doğaları gereği mobiller"

Akbank’ın son zamanlarda kullanıma sunduğu diğer mobil-bazlı uygulamalar arasında, geçen yıl bir mobil telefon mağazasının Akbank’ın bankacılık uygulamasını entegre etmesine de değinen Ulutaş, "Müşterilerimiz doğaları gereği mobiller. Onların hangi telefonu kullandıklarını ve kredi skorlarını biliyoruz; dolayısıyla, bir mağazadan alacakları cep telefonu için finansman almak isterlerse, bunun için bizden daha doğru bir adres olamaz” dedi.

"Topladığımız taleplerin dörtte üçü mobil kanallardan geldi"

Akbank’ın, geçen Mart ayında Enerjisa’nın ilk Halka Arz kapsamındaki hisse senetlerini cep uygulamasında satış arz ederek, Türkiye’de yeni bir çığır açtığı da belirtilen haberde Tolga Ulutaş şunları söyledi:

"Bu teklifi borsaya kotasyon tarihinden sadece iki gün önce uygulamamıza koyduk, fakat aldığımız cevap inanılmazdı. Topladığımız taleplerin dörtte üçü mobil kanallardan geldi ve talep sahiplerinin çoğu daha önce hiçbir kotasyon ve halka arza iştirak etmemiş müşterilerdi. Bunun tek sebebi de başvuruyu kolay ve rahat ulaşılabilir hale getirmemizdi."

Türkiye’deki son ekonomik dalgalanmalara rağmen bankanın teknoloji yatırımlarını durdurma gibi bir planı ve niyetinin bulunmadığına dikkat çeken Tolga Ulutaş, "Elbette ki, piyasanın güncel durumu ışığında daha önemli gördüğümüz bazı hizmetlere öncelik veriyoruz. Ancak genel anlamda yatırım tutarımızda hiçbir değişiklik yapmadık" dedi. (Fotoğraflı)