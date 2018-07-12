Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

Ayşegül Acar / İstanbul, 12 Temmuz () - Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden biri olan Euromoney’nin "Mükemmellik Ödülleri"nde, sürdürülebilir finans konusunda Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin "En İyi Bankası" unvanını aldı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Garanti Bankası, tüm süreçlerinde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim gibi finansal olmayan konuları da göz önüne alarak tüm paydaşları için değer yaratan en doğru çözümleri sunuyor. Finansman faaliyetlerinde çevresel ve sosyal etkileri detaylı bir şekilde inceleyerek olumsuz etkileri en aza indiren Garanti, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomiye geçişine destek olmak amacıyla uyguladığı kapasite geliştirme faaliyetleri ile sadece finans sektörünü değil, reel sektörü de dönüştürmek için liderlik ediyor" denildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti Bankası Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde sürdürülebilir finans konusunda bu yıl ilk kez verilen bu ödülü almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül ile uzun yıllardır sürdürülebilir kalkınma için hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi ve yenilikçi ürünlerimizi taçlandırdık” dedi.

Finansal hizmetlerin yanı sıra toplumsal değer yaratmaya odaklandıklarını, bunun için de müşterilerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini ve kendilerini bu konuda daha da geliştirmelerini hedefleyen projeler hayata geçirdiklerini belirten Ebru Dildar Edin şunları söyledi:

“Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu çerçevede ürün ve hizmetlere ağırlık vermeye, müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini de yönetmeye, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı kapsayıcı bir ekonominin oluşması için çalışmaya, kadınların ekonomik yaşama aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)