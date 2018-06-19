Euro Bölgesi’nin cari fazlası Nisan’da 413.7 milyar euroya yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran () – Euro Bölgesi Nisan ayında 28.4 milyar euro cari fazla verdi; Nisan’da biten 12 aylık dönemde Euro Bölgesi’nin cari fazlası 413.7 milyar euroya yükseldi.

ECB’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Nisan’da biten 12 aylık dönemde Euro Bölgesi’nin cari fazlası 413.7 milyar euroya ulaştı. Bu da Euro Bölgesi GSYH’sinin yüzde 3.7’sine denk geliyor.

"Nisan 2017’de biten 12 aylık döenmde ise Euro Bölgesi 361.3 milyar euro olmuştu.

"Bu cari fazla artışı hizmetlerde cari fazlanın 46.1 milyar eurodan 106.1 milyar euroya yükselmesinden; ürünlerde cari fazlanın 347.2 milyar eurodan 353.9 milyar euroya yükselmesinden ve ikincil gelir cari açığının 147.2 milyar eurodan 138.3 milyar euroya gerilemesinden kaynaklandı.

"Birincil gelirlerdeki 115.2 milyar eurodan 92 milyar euroya düşüş ise cari fazlayı baskıladı.

"Nisan 2018’de Euro Bölgesi’nde 41 milyar euro tutarında net varlık alımı (doğrudan ve portföy yatırımları) yapılırken, 20 milyar euro tutarında yükümlülük ise elden çıkarıldı.

"Euro Bölgesi yerleşikleri Nisan’da 20 milyar euro tutarında yabancı varlık alımı yaptı.

"Bu 20 milyar euronun 17 milyar eurosu hisse yatırımlarından; 4 milyar eurosu ise uzun vadeli borç menkullerinden geldi.

"Euro Bölgesi yerleşikleri 1 milyar euro değerinde kısa vadeli dış borç tahvili satışı gerçekleştirdi.

"Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayınlanan ödemeler dengesi verilerine göre oluşan bu cari fazla;

- Euro Bölgesi ürün ticaretinde 21.0 milyar euro

- hizmetlerde 9.6 milyar euro

- birincil gelirlerde 8.5 milyar euro büyüklüğündeki fazlalardan kaynaklandı.

"İkincil gelirlerdeki 10.7 milyar euroluk cari açık ise cari fazlayı aşağı çeken bir etken oldu."