Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 1.1’e geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mart () – Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon oranı Şubat 2018’de yüzde 1.1’e geriledi. Euro Bölgesi Ocak ayı enflasyonu yüzde 1.3 düzeyindeydi. Şubat 2017’de Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 2.0 olarak gerçekleşmişti.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada Euro Bölgesi yıllık enflasyon oranının Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.1’e ve Avrupa Birliği’nde ise endlasyonun Ocak’taki yüzde 1.6 düzeyinden Şubat ayında yüzde 1.3’e gerilediği belirtildi.

Şubat’ta yıllık enflasyondaki yükselişe en büyük katkı 0.57 puan hizmetlerden, sonrasında 0.21 puan gıda, alkol ve enerji fiyatlarından, 0.14 puan ise enerji dışı sanayi ürünlerinden oldu.