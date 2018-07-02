Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı on yılın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz () – Euro Bölgesi işsizlik oranı Mayıs’ta değişmeyerek yüzde 8.4’lük düzeyinde kaldı. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Aralık 2008’den bu yana ulaştığı en düşük düzeyini Mayıs'ta da korumuş...

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı on yılın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz () – Euro Bölgesi işsizlik oranı Mayıs’ta değişmeyerek yüzde 8.4’lük düzeyinde kaldı. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Aralık 2008’den bu yana ulaştığı en düşük düzeyini Mayıs'ta da korumuş oldu.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi işsizlik oranı Mayıs 2017’de yüzde 9.2 düzeyindeyken, bu yıl Mayıs’ta yüzde 8.4’e gerilemiş oldu.
Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre;
“Avrupa Birliği genelinde ise işsizlik oranı Mayıs’ta, Nisan’daki düzeyinden değişmeyerek yüzde 7.0 oldu. Mayıs 2017’de AB genelinde işsizlik oranı yüzde 7.7 düzeyindeydi.
“Bu da yine Euro Bölgesi’nde Ağustos 2008’den bu yana görülen en düşük işsizlik oranı oldu.
“Eurostat tahminlerine göre 13 milyon 656 AB vatandaşı Mayıs’ta işsizken, AB genelinde toplam 17 milyon 207 bin kadın ve erkek istihdam edilemedi.
“İşsiz kişilerin sayısı Mayıs’ta bir önceki aya göre 125 bin azalırken, AB genelinde Mayıs’ta istihdam edilerek iş bulanların sayısı 154 bin oldu.
“Bir yıl öncesine göre Euro Bölgesi’nde işsiz kişilerin sayısı 1 milyon 252 bin azalırken, Euro Bölgesi işsiz sayısı Haziran’da bir yıl öncesine göre 1 milyon 828 bin azaldı.
“Çekya (yüzde 2.3) ve Almanya (yüzde 3.4) Mayıs’ta işsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler olurken, en yüksek işsizlik oranı ise Yunanistan ve İspanya oldu.
“Yunanistan’da işsizlik Mart 2018’de yüzde 20.1 düzeyindeyken, İspanya’da ise Mayıs 2018’de işsizlik yüzde 15.8 düzeyinde gerçekleşti.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325