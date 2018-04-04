Euro Bölgesi’nde işsizlik 10 yılın en düşük düzeyinde

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Nisan () – Euro Bölgesi’nde işsizlik Şubat ayında Ocak’taki yüzde 8.6 düzeyinden yüzde 8.5’e geriledi. Şubat 2017’de ise işsizlik yüzde 9.5 düzeyindeydi. Bu Euro Bölgesi’nde Aralık 2008’den bu yana kaydedilen en düşük işsizlik oranı oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostrat) tarafından yapılan açıklamada 28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise işsizlik oranının Şubat ayında Ocak’taki yüzde 7.2 düzeyinden yüzde 7.1’e gerilediği belirtildi ve 28 üyeli AB’de ise bu oranın Eylül 2008’den bu yana görülen en düşük işsizlik oranı olduğu vurgulandı.

Eurostat tahminlerine göre 13 milyon 916 bini Euro Bölgesi’nde olmak üzere, toplam 17 milyon 632 bin kişiye Şubat 2018 döneminde istihdam sağlanamadı. Ocak 2018’e göre işsiz kişilerin sayısı AB’de 201 bin, Euro Bölgesi’nde 141 bin azaldı. Şubat 2017’ye göre işsiz sayısı AB’de 1 milyar 968 milyon azalırken, Euro Bölgesi’nde 1 milyar 436 milyon azaldı.