Euro Bölgesi’nde büyüme yavaşlarken, ABD’de hızlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran () – Euro Bölgesi ilk çeyrekte 2017’nin son çeyreğine göre yüzde 0.4 büyüdü. Verilere göre Euro Bölgesi’nde büyüme yavaşlarken, ABD’de büyüme hızlanıyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nin ilk çeyrekte, çeyrek bazda yüzde 0.4 büyüdüğü, geçen yılın ilk çeyreğine göre sırasıyla yüzde 2.5 ve 2.4 büyüdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre;

2017’nin dördüncü çeyreğinde hem Euro Bölgesi’nde hem Avrupa Birliği’de GSYH yüzde 0.7 büyümüştü. Euro Bölgesi ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5, Avrupa Birliği ise yüzde 2.4 büyüdü. Bir önceki çeyrekte yıllık bazda GSYH büyümesi Euro Bölgesi için yüzde 2.8, AB için yüzde 2.7 olmuştu. 2018’in ilk çeyreğinde ABD ekonomisi çeyrek bazda yüzde 0.5 büyüdü, bir önceki çeyrekte ABD’nin GSYH büyümesi yüzde 0.7’ydi. Yıllık bazda ise ABD ekonomisinin büyümesi ilk çeyrekte yüzde 2.8 oldu. Bir önceki çeyrekte yıllık büyüme yüzde 2.6’ydı.