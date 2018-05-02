Euro Bölgesi ve AB birinci çeyrekte yüzde 0.4 büyüdü

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs () – Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği 2018’in birinci çeyreğinde yüzde 0.4 büyüdü. Birinci çeyrek sonu itibariyle Euro Bölgesi için yıllık büyüme yüzde 2.5 olurken, Avrupa Birliği için yüzde 2.4 oldu.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Euro Bölgesi’nde bir önceki çeyrekte yıllık büyüme yüzde 2.8’ken Avrupa Birliği’nde bir önceki çeyrekte büyüme yüzde 2.7 olarak açıklanmıştı.