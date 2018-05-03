Euro Bölgesi ÜFE yıllık yüzde 2.1’e yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs () - Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi Mart’ta aylık yüzde 0.1’de kaldı, yıllık yüzde 2.1’e yükseldi. Avrupa Birliği genelinde ise üretici fiyatları aylık yüzde 0.2 artarken yıllık yüzde 2.4 düzeyine yükseldi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında kullanılan ara malların fiyatları yüzde 0.2 artarken, sermaye ürünlerinin fiyatları yüzde 0.1 yükseldi. Enerji sektöründe ise fiyatlar yüzde 0.1 düştü. Enerji sektörü hariç tutulduğunda ise üretici fiyatları yüzde 0.1 yükseldi.

Avrupa Birliği genelinde üretici fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler Danimarka, Estonya, Hollanda, Polonya, Finlandiya ve İseç (hepsinde yüzde 0.6 artış görüldü) oldu.