Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

Euro Bölgesi ÜFE yıllık yüzde 2.1’e yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs () - Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi Mart’ta aylık yüzde 0.1’de kaldı, yıllık yüzde 2.1’e yükseldi. Avrupa Birliği genelinde ise üretici fiyatları aylık yüzde 0.2 artarken yıllık yüzde 2.4 düzeyine...

Euro Bölgesi ÜFE yıllık yüzde 2.1’e yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs () - Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi Mart’ta aylık yüzde 0.1’de kaldı, yıllık yüzde 2.1’e yükseldi. Avrupa Birliği genelinde ise üretici fiyatları aylık yüzde 0.2 artarken yıllık yüzde 2.4 düzeyine yükseldi.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında kullanılan ara malların fiyatları yüzde 0.2 artarken, sermaye ürünlerinin fiyatları yüzde 0.1 yükseldi. Enerji sektöründe ise fiyatlar yüzde 0.1 düştü. Enerji sektörü hariç tutulduğunda ise üretici fiyatları yüzde 0.1 yükseldi.
Avrupa Birliği genelinde üretici fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler Danimarka, Estonya, Hollanda, Polonya, Finlandiya ve İseç (hepsinde yüzde 0.6 artış görüldü) oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314