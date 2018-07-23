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Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da değişmedi

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () - Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi öncü verilere göre Temmuz’da değişmeyerek -0.6 düzeyinde kaldı. Avrupa Birliği’nde ise Haziran’da -0.7 düzeyinde olan endeks Temmuz’da +06 düzeyine yükseldi. Avrupa...

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da değişmedi

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () - Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi öncü verilere göre Temmuz’da değişmeyerek -0.6 düzeyinde kaldı. Avrupa Birliği’nde ise Haziran’da -0.7 düzeyinde olan endeks Temmuz’da +06 düzeyine yükseldi.

Avrupa Komisyonu verilerine göre;

Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da değişmeyerek -0.6 düzeyinde gerçekleşti. Ekonomik Beklenti Endeksi ise Haziran’da 0.2 puanlık bir düşüşle 112.3 düzeyine geriledi. Avrupa Birliği’nde Ekonomik Beklenti Endeksi 0.6 puan düşüşle 112.2 düzeyine geriledi. Euro Bölgesi’nde endeks üç aydır yataya yakın seyrediyor. Endeks 2005’ten bu yana en yüksek düzeylerine yakın seyrediyor.

 

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