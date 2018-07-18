Euro Bölgesi TÜFE Haziran’da yüzde 2.0’ye yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – Euro Bölgesi yıllık TÜFE Haziran’da Mayıs’taki yüzde 1.9 düzeyinden yüzde 2.0’ye yükseldi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre;

“Yıllık enflasyon Haziran 2017’de yüzde 1.3’tü.

“Avrupa Birliği yıllık enflasyonu Mayıs’taki düzeyinden değişmeyerek yüzde 2.0 olarak kaldı.

“Bir yıl önce AB’de yıllık enflasyon yüzde 1.5’ti.

“En düşük yıllık TÜFE yüzde 0.7 ile İrlanda, yüzde 1.0 ile Yunanistan ve yüzde 1.1 ile Danimarka’da gerçekleşti.

“En yüksek yıllık TÜFE yüzde 4.7 ile Romanya, yüzde 3.9 ile Estonya ve yüzde 3.2 ile Macaristan’da gerçekleşti.

“Mayıs’tan Haziran’a yıllık enflasyon üç AB üyesinde düşerken, ikisinde sabit kaldı ve 22 üye ekonomide yükseldi.”

“Yıllık enflasyona en büyük katkı Haziran’da enerji fiyatları (0.76 arttı), hizmet fiyatları (0.57 arttı), gıda,alkollü içecek, tütün (0.53 arttı) fiyatlarındaki artıştan geldi.