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Euro Bölgesi ticaret fazlası Ocak’ta 3.3 milyar euroya geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Mart () – Euro Bölgesi ticaret fazlası Ocak ayında ithalat hacmindeki artışa bağlı olarak 3.3 milyar euroya geriledi. Ocak 2017’de 19 üyeli Euro Bölgesi 1.4 milyar euroluk ticaret açığı vermişti.  Avrupa Birliği...

Euro Bölgesi ticaret fazlası Ocak’ta 3.3 milyar euroya geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Mart () – Euro Bölgesi ticaret fazlası Ocak ayında ithalat hacmindeki artışa bağlı olarak 3.3 milyar euroya geriledi. Ocak 2017’de 19 üyeli Euro Bölgesi 1.4 milyar euroluk ticaret açığı vermişti. 

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre Euro Bölesi ihracatı Ocak 2018’de bir ay öncesine göre yüzde 0.7 artarken, ithalat hacmi ise yüzde 1.1 arttı.

Ticaret dengesi verileri 2017’nin aynı döneminde 1.4 milyar euro ticaret açığı verilmişken, Ocak 2018’de 3.3 milyar euro ticaret fazlası verildiğine işaret etti.

Euro Bölgesi Ocak 2018’de bir yıl öncesine göre yüzde 9.1 artışla 178.6 milyar euro tutarında ihracat gerçekleştirdi. Euro Bölgesi’nin dünyadan gerçekleştirdiği ithalat ise Ocak’ta yüzde 6.3 artışla 175.4 milyar euro oldu. Bunun sonucunda Euro Bölgesi Ocak’ta 3.3 milyar euro ticaret fazlası vermiş oldu.

28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise ihracatlar aynı dönemde yüzde 1.0 düşerken, ithalat yüzde 3.2 arttı. Avrupa Birliği Eurostat verilerine göre Ocak 2018’de 1.0 milyar euro ticaret açığı verdi. Aralık’ta AB’nin ticaret fazlası 5.7 milyar euro olmuştu.

 

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