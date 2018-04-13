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Euro Bölgesi Şubat’ta 18.9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Nisan () – Euro Bölgesi uluslararası ticarette Şubat ayında 18.9 milyar euro fazla verdi. Avrupa Birliği ise aynı dönemde dış ticarette 3.3 milyar euro fazla verdi. Avrupa Birliği Ulusal İstatistik Ofisi (Eurostat)...

Euro Bölgesi Şubat’ta 18.9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Nisan () – Euro Bölgesi uluslararası ticarette Şubat ayında 18.9 milyar euro fazla verdi. Avrupa Birliği ise aynı dönemde dış ticarette 3.3 milyar euro fazla verdi.
Avrupa Birliği Ulusal İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi Şubay ayında dünyanın geri kalanına 177.5 milyar euro tutarında ihracat gerçekleştirdi. 19 üyeli bloğun ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 3.0 arttı.
Eurostat’tan yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi’nin Şubat 2018’de dünyanın geri kalanından yaptığı ithalatın büyüklüğü ise 158.6 milyar euro oldu ve bir yıl öncesine göre yüzde 1.5 arttı.
Bu veriler ışığında Euro Bölgesi Şubat 2018’de dünyanın geri kalanıyla gerçekleştirdiği ticaretinde 18.9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Bir yıl önce aynı dönemde Euro Bölgesi’nin dış ticaret fazlası 16.1 milyar euro olarak gerçekleşmişti.
Euro Bölgesi’nin kendi içinde gerçekleştirdiği ticaret ise bir yıl öncesine göre Şubat ayında yüzde 3.9 artarak 153.7 milyar euroya yükseldi.

 

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