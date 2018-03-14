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Euro Bölgesi sanayi üretimi Ocak’ta yüzde 1.0 düştü

İstanbul, 14 Mart () – Euro Bölgesi sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 düştü.  Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından açıklanan verilere göre 19 üyeli Euro Bölgesi sanayi üretimi Ocak’ta yüzde 1.0...

Euro Bölgesi sanayi üretimi Ocak’ta yüzde 1.0 düştü

İstanbul, 14 Mart () – Euro Bölgesi sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.0 düştü. 
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından açıklanan verilere göre 19 üyeli Euro Bölgesi sanayi üretimi Ocak’ta yüzde 1.0 düşerken, 28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise sanayi üretimi yüzde 0.7 geriledi.
Bu verilerle Euro Bölgesi sanayi üretimi Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 2.7 artarken, genel AB’de ise yüzde 3.0 artmış oldu.
Aralık 2017’de Euro Bölgesi sanayi üretimi yüzde 0.4 yükselmiş, AB’de ise yüzde 0.3 artmıştı.

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