Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos () – Euro Bölgesi sanayi üretici fiyatları Haziran’da yüzde 0.4 arttı.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre;Euro Bölgesi sanayi üretici fiyatları Haziran’da aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 3.6 arttı Avrupa Birliği sanayi üretici fiyatları Haziran’da aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 4.4 arttı. Mayıs’ta sanayi ÜFE Euro Bölgesi’nde yüzde 0.8, Avrupa Birliği’nde yüzde 1.1 artmıştı. Euro Bölgesi ÜFE’deki aylık artış enerji (yüzde 1.1), ara mallar (yüzde 0.4) ve dayanıklı tüketim ürünlerindeki (yüzde 0.1) fiyat artışlarından kaynaklandı. Çekirdek ÜFE (enerji fiyatları hariç) Haziran’da aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.8 arttı.