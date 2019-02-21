Euro Bölgesi piyasaları yükselirken metaller değer kaybetti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Şubat () – Yatırımcılar Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nden (AB), ülkenin Birlik’ten ayrılması ile konusunda güncellemeleri beklerken, metal fiyarları hafif düştü.

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, hem Birleşik Krallık milletvekilleri hem de AB tarafında, Brexit termin süresi olan 29 Mart tarihinden önce İrlanda sınır sorununa bir çözüm bulmak için istekli olduklarını belirtti.

Euro Bölgesi hisseleri hafif yükselirken, London Stock Exchange’de kayıplar görüldü.

Altın yüzde 0.2 düşüşle 1,336.12 dolara, gümüş yüzde 1.1 düşüşle 15.9 dolara, platin yüzde 0.58 düşüşle 823 dolara ve paladyum yüzde 0.01 düşüşke 1,475.2 dolara geriledi.