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Euro Bölgesi perakende satışlar Mayıs’ta yıllık yüzde 1.4 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz () – Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Mayıs’ta bir önceki aya göre değişiklik göstermezken, bir yıl öncesine göre perakende satış hacmi yüzde 1.4 arttı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)...

Euro Bölgesi perakende satışlar Mayıs’ta yıllık yüzde 1.4 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz () – Euro Bölgesi'nde perakende satışlar Mayıs’ta bir önceki aya göre değişiklik göstermezken, bir yıl öncesine göre perakende satış hacmi yüzde 1.4 arttı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği’nde ise perakende satışlar Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.3 artarken, yıllık bazda artış yüzde 2.3 oldu.

Eurostat açıklamasında Nisan’da Euro Bölgesi perakende satış hacminin aylık bazda yüzde 0.1, Avrupa Birliği geneli perakende satış hacminin yüzde 0.3 arttığı hatırlatıldı.

Euro Bölgesi perakende satışlardaki aylık nihai verinin oluşumunda Eurostat’a göre şu fiyat değişimleri etkili oldu;

Gıda, içecek ve tütün ürünleri satışlarındaki yüzde 1.1’lik artış Gıda dışı ürünlerin satışlarındaki yüzde 1.0’lık düşüş.

Üye devletler arasında perakende satış hacmi aylık bazda en fazla artan ülkeler yüzde 4.7 ile Portekiz, yüzde 3.4 ile Letonya, yüzde 3.1 ile Slovenya oldu. Almanya’da satışlar yüzde 2.1, Avusturya’da yüzde 0.7, İspanya ve Polonya’da yüzde 0.1 düştü.

Euro Bölgesi perakende satışların yıllık bazda yüzde 1.4 artmasında ise Eurostat açıklamasına göre şu fiyat değişimleri etkili oldu;

Gıda, içecek ve tütün ürünleri satışlarındaki yüzde 1.7’lik artış, Gıda dışı ürünlerin satışlarındaki yüzde 1.6’lık artış Araç yakıtlarındaki satışlarda yaşanan yüzde 0.3’lük düşüş.

Üye devletler arasında perakende satış hacmi yıllık bazda en fazla artan ülkeler yüzde yüzde 7.7 ile Macaristan, yüzde 7.1 ile Romanya ve yüzde 6.9 ile Letonya oldu. En büyük düşüşler ise yüzde 1.8 ile Malta, yüzde 1.2 ile Lüksemburg ve yüzde 0.4 ile İspanya oldu.

 

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