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Euro Bölgesi perakende satışlar Haziran’da yüzde 0.3 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ağustos () – Euro Bölgesi’nde perakende ticaret hacmi Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre; “Avrupa Birliği’nde (AB) perakende satışlar...

Euro Bölgesi perakende satışlar Haziran’da yüzde 0.3 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ağustos () – Euro Bölgesi’nde perakende ticaret hacmi Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre;

“Avrupa Birliği’nde (AB) perakende satışlar Haziran’da Mayıs’taki düzeyinden değişmedi.

“Mayıs’ta perakende satışlar Euro Bölgesi’nde yüzde 0.3, AB’de yüzde 0.6 artmıştı.

“Perakende satışlar Haziran’da yıllık bazda Euro Bölgesi’nde yüzde 1.2, AB’de yüzde 1.9 arttı.

“Haziran’daki artışlar, gıda,içecek ve tütün fiyatlarındaki yüzde 0.7’lik, araç yakıtlarındaki yüzde 0.6’lık artıştan olumlu etkilenirken, gıda dışı ürünlerdeki yüzde 0.3’lük düşüş artışı aşağı çekti.

“Üye devletlerden perakende satışları Haziran’da en hızlı artan ülkeler yüzde 1.2 ile Almanya, yüzde 0.7 ile İspanya ve Polonya oldu.

“Perakende satışları en çok düşen üç ülke ise yüzde 2.1 ile İsveç ve Finlandiya, yüzde 1.9 ile Estonya oldu.”

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