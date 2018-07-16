Euro Bölgesi Mayıs’ta 16.5 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – Euro Bölgesi Mayıs’ta 16.5 milyar euro dış ticaret fazlası verirken, Avrupa Birliği’nin dış ticaret fazlası aynı dönemde 0.2 milyar euroya geriledi.

Avrupa Birliği Ulusal İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada ilk tahminlere göre 19 üyeli Euro Bölgesi’nin dünyanın geri kalanına gerçekleştirdiği ihracatının yıllık yüzde 0.8 düşüşle 189.6 milyar euroya gerilediği vurgulandı ve şu bilgiler verildi;

“İlk tahminlere göre Euro Bölgesi’nin dünyanın geri kalanına gerçekleştirdiği ihracatı Mayıs 2017’deki 191.2 milyar euro düzeyinden yüzde 0.8 düşüşle 189.6 milyar dolara geriledi.

“Euro Bölgesi’nin ithalatı yıllık bazda yüzde 0.7 artışla Mayıs 2017’deki 171.9 milyar euro düzeyinden 173.1 milyar euro düzeyine yükseldi.

“Bunun sonucunda birliğin dış ticaret fazlası Mayıs 2017’deki 19.3 milyar euro düzeyinden 16.5 milyar euro düzeyine geriledi.

“Euro Böglesi’nin kendi içinde gerçekleştirdiği ticaret ise geçen yıla göre yüzde 0.5 artışla 162.3 milyar euroya yükseldi.”