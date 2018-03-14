Euro Bölgesi istihdamı 4. çeyrekte yüzde 0.3 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart () – Euro Bölgesi’nde istihdamı 2017’nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 arttı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro Bölgesi istihdamı dördüncü çeyrekte yüzde 0.3 artarken, 28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise istihdam yüzde 0.2 arttı.

Euro Bölgesi istihdamı yıllık bazda yüzde 1.6 artmış olurken, AB istihdamı ise 2016’nın dördüncü çeyreğine göre yüzde 1.5 artmış oldu.

Eurostat tahminlerine göre 2017’nin dördüncü çeyreğinde 28 üyeli AB’de 236.8 milyon kadın ve erkek istihdam edilirken, bunun 156.7 milyonu Euro Bölgesi içindeydi. Bu rakamların iki bölge için de tarihsel olarak en yüksek seviyeler olduğu belirtildi.

2017 yılının tamamında istihdamının iki bölgede de yüzde 1.6 yükseldiği belirtilen açıklamada Euro Bölgesi istihdamının 2016 yılında yüzde 1.3 arttığı, AB istihdamının ise yüzde 1.2 arttığı hatırlatıldı.