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Euro Bölgesi işgücü maliyetleri 4. çeyrekte yüzde 1.5 arttı (2)

(Ayrıntılar eklendi) Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mart () - Euro Bölgesi'nde 2017 yılının 4. Çeyreğinde işgücü maliyetleri yıllık bazda yüzde 1.5 arttı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada Euro...

Euro Bölgesi işgücü maliyetleri 4. çeyrekte yüzde 1.5 arttı (2)

(Ayrıntılar eklendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Mart () - Euro Bölgesi'nde 2017 yılının 4. Çeyreğinde işgücü maliyetleri yıllık bazda yüzde 1.5 arttı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada Euro Bölgesi’nde iş gücü maliyetlerinin yılın son üç ayında yüzde 1.5 arttığı, 28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise aynı dönemde yüzde 2.3 arttığı belirtildi.

Eurostat’tan yapılan açıklamaya göre maliyetlerdeki artışta en çok ücret ve maaşlar ve ücret dışı maliyetler etkili oldu.

Euro Bölgesi’nde çalışılan ücret başı maaş ve ücretlerin maliyeti bir önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 1.7 artarken, ücret dışı bileşenlerdeki maliyet artışı yüzde 1.0 oldu.  

İş gücü maliyetlerindeki artışın sektörel kırılımı ise Euro Bölgesi için şöyle gerçekleşti: Sanayi’de saatlik iş gücü maliyetleri yüzde 1.3 arttı.  İnşaat sektörü işgücü maliyetleri yüzde 2.1 artarken, hizmetlerde artış yüzde 1.6 oldu.  

İşgücü maliyetleri 2017’nin dördüncü çeyreğinde yüzde 14.3 ile en çok Romanya’da artarken, Bulgaristan yüzde 12.2, Macaristan yüzde 8.6 ile işgücü maliyetleri en çok artan diğer iki ülke oldu. Finlandiya ve İtalya’da ise işgücü maliyetleri aynı dönem için sırasıyla yüzde 0.7 ve yüzde 0.2 düştü.

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