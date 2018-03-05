Euro Bölgesi imalat ve hizmetleri Şubat ayında hız kesti

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Mart () - IHS Markit Economics tarafından açıklanan verilere göre Euro Bölgesi Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında Ocak’taki 12 yılın en yüksek seviyesi olan 58.8’den 57.1’e geriledi; ancak, seri ortalaması 53.0 düzeyinin üzerinde tutundu.

Son 56 aydır büyümeye işaret eden endeksin Şubat ayında 57.5 gelmesi bekleniyordu.

İmalat sektörünün hizmetlerden daha hızlı büyüme gösterdiği Şubat ayında iki sektörde de yedi yıldır büyüme gözlemleniyor. Hizmet sektörü PMI verisi ise Şubat ayında 56.2 olarak gerçekleşti; beklenti ise 56.7’ydi.

İmalat büyümesine göre Almanya 57.6 ile ilk sırada yer alırken, Fransa 57.3’le imalatı en hızlı büyüyen ikinci Euro Bölgesi ekonomisi oldu.

Bu iki büyük ekonomiyi PMI verileri 57.1 ile İspanya, 56.8 ile İrlanda ve 56.0 ile İtalya izledi. Tüm ülkelerde imalat 3 ila 8 ayın en düşük seviyelerine gerilese de 50.0 seviyesinin üzerindeki bu PMI verileri büyümenin devam ettiğine fakat hız kestiğine işaret ediyor.