Euro Bölgesi imalat sektörü büyüme hızı 13 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs () – IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi, Almanya, İtalya ve İspanya İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (İmalat PMI) verileri, Euro Bölgesi ekonomilerinde imalat sektörü büyümesinin hız keserek güçlü seyrini devam ettiğine işaret etti. Fransa’da ise imalat sektörü büyümesi hızlandı.

IHS Markit’ten yapılan açıklamaya göre;

- Euro Bölgesi IHS Markit İmalat PMI verisi Mart’taki 56.6 düzeyinden Nisan’da 56.2’ye gerileyerek imalat sektörünün 13 ayın en düşük hızında büyüdüğüne işaret etti.

- IHS Markit/BME Almanya İmalat PMI verisi dokuz aydır düşüşte, Mart’taki 58.2 düzeyinden Nisan’da 58.1’e geriledi

- İtalya İmalat PMI verisi Nisan’da 53.5’e geriledi

- İspanya İmalat PMI verisi Nisan’da 54.4’e geriledi

- Fransa İmalat PMI verisi Nisan’da 53.8’e yükseldi