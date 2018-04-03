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Euro Bölgesi imalat sanayi Mart’ta hız kesmeye devam etti

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan () - Euro Bölgesi İmalat PMI’yı Mart ayında beklentiler doğrultusunda 56.6 düzeyine geriledi. Şubat ayında Euro Bölgesi İmalat PMI verisi 58.6 düzeyindeydi. IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi...

Euro Bölgesi imalat sanayi Mart’ta hız kesmeye devam etti

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan () - Euro Bölgesi İmalat PMI’yı Mart ayında beklentiler doğrultusunda 56.6 düzeyine geriledi. Şubat ayında Euro Bölgesi İmalat PMI verisi 58.6 düzeyindeydi.

IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi Mart ayı imalat PMI verilerine göre tüm Euro Bölgesi ekonomilerinde imalat büyümesi alt sektörlerle birlikte yavaşladı.

IHS Markit’ten yapılan açıklamada tedarik zinciri tarafındaki kısıtların imalat büyümesini baskıladığı ve ara girdi maliyetlerini artırdığı vurgulandı.

Mart ayında Euro Bölgesi imalat sanayi ard arda sekizinci kez büyüme kaydederken, Almanya ve Fransa da dahil, tüm büyük Euro Bölgesi ekonomilerinin imalat sektöründeki büyüme yavaşladı.

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