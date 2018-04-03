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Euro Bölgesi imalat sanayi Mart’ta hız kesmeye devam etti (2)

(Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya PMI verileriyle güncellendi)  Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan () - Euro Bölgesi İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart ayında beklentiler doğrultusunda 56.6 düzeyine geriledi. Euro Bölgesi İmalat...

Euro Bölgesi imalat sanayi Mart’ta hız kesmeye devam etti (2)

(Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya PMI verileriyle güncellendi) 

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan () - Euro Bölgesi İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart ayında beklentiler doğrultusunda 56.6 düzeyine geriledi. Euro Bölgesi İmalat PMI verisi Şubat ayında 58.6 düzeyindeydi.

IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi Mart ayı imalat PMI verilerine göre tüm Euro Bölgesi ekonomilerinde imalat büyümesi alt sektörlerle birlikte yavaşladı.

IHS Markit’ten yapılan açıklamada tedarik zinciri tarafındaki kısıtların imalat büyümesini baskıladığı ve ara girdi maliyetlerini artırdığı vurgulandı.

Mart ayında Euro Bölgesi imalat sanayi ard arda sekizinci kez büyüme kaydederken, Almanya ve Fransa da dahil, tüm büyük Euro Bölgesi ekonomilerinin imalat sektöründeki büyüme yavaşladı.

İmalat PMI verileri Fransa’da ve İrlanda’da sektörün büyümesinin 12 ayın en düşük düzeyine geldiği Euro Bölgesi’nde İrlanda için Mart ayı İmalat PMI verisi 54.1 olarak gerçekleşirken, Fransa’da imalat PMI verisi beklentilerin de üzerinde gelerek 53.7 oldu.

Almanya’da imalat büyümesi 15 ayın en düşük hızında

Almanya’da da imalat hız kesti ve IHS Markit/BME Almanya İmalat PMI verisi 15 ayın en düşük düzeyine geriledi. 2016’nın son aylarından bu yana görülen en düşük imalat büyümesi Şubat’taki 60.6 düzeyinden Mart ayında 58.2 düzeyine geriledi. Gerilemenin tedarik zincirindeki kısıtlardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada ortalama ara girdi sevkiyat süresinde rekor artış olduğu belirtildi.

Fransa’da imalat büyümesi yavaşladı

Fransa’da ise IHS Markit Fransa İmalat PMI verisi Şubat’taki 55.9 düzeyinden Mart ayında 53.7 düzeyine geriledi. Açıklamada imalat sektörü istihdam büyümesinin devam ettiği fakat yavaşladığı vurgulandı; imalat üretimi ve yeni siparişlerde belirgin bir yavaşlama olduğu belirtildi.

İtalya’da imalat sekiz ayın en düşük büyümesini yaşadı

İtalya’da ise imalat sektörü Mart’ta sekiz ayın en zayıf büyümesini yaşadı. IHS Markit İtalya PMI verisi Şubat’taki 56.8 düzeyinden Mart’ta 55.1’e geriledi.

İspanya’da imalat yedi ayın en düşük hızında büyüdü

İspanya’da da yavaşlayan imalat büyümesi yedi ayın en düşük düzeyine geriledi. IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre hem girdi maliyetleri hem de ürün fiyatlarında enflasyon yavaşladı. İspanya PMI verisi Şubat ayındaki 56.0 düzeyinden Mart’ta 54.8 düzeyine geriledi.

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