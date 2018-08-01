Euro Bölgesi İmalat PMI’ı 55.1’e yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ağustos () – Euro Bölgesi İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz’da 55.1 olarak gerçekleşti.

IHS Markit verilerine göre Euro Bölgesi Servis PMI verilerinde de bu ay artış gözlemlendi. PMI Temmuz’da Haziran ayındaki 54.9 düzeyinden 55.1’e yükseldi.

Euro Bölgesi İmalat PMI’ı Temmuz’da 55.1 ile Haziran ayına göre arttı ve bu durum, "iş etkinliğindeki büyümenin Temmuz’da bir önceki aya göre artması” olarak yorumlandı.