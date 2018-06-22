Euro Bölgesi İmalat PMI 18 ayın en düşük düzeyinde

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran () – Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran’da 55.0 ile 18 ayın en düşük düzeyine geriledi.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamada hizmet sektöründeki güçlenmenin Haziran’da Euro Bölgesi büyümesine katkı sağladığı vurgulandı ve şu bilgiler verildi:

Mayıs ayında 55.5 düzeyinde olan İmalat PMI Haziran’da 55.0 düzeyine geriledi. Euro Bölgesi Bileşik PMI Mayıs’taki 54.1 düzeyinden Haziran’da 54.8’e yükselerek iki ayın zirvesini gördü. Euro Bölgesi Hizmet PMI Faliyet Endeksi Mayıs’ta 53.8 düzeyindeyken, Haziran’da 55.0’e yükselerek dört ayın zirvesini gördü Euro Bölgesi İmalat PMI Üretim Endeksi Mayıs’taki 54.8 düzeyinden 54.3 düzeyine gerileyerek 19 ayın en düşük düzeyine gerilemiş oldu. Euro Bölgesi İmalat PMI ise Mayıs’taki 55.5 düzeyinden Haziran’da 55.0 düzeyine gerileyerek 18 ayın en düşük düzeyine gerilemiş oldu.

Açıklamada imalatın özellikle gelecek aylarda düşmesinin olası olduğu, şirketlerin ticaret savaşı ve siyasi belirsizlikleri en büyük endişeler olarak gördüğü belirtildi.

Hizmet sektörünün performansının imalattaki düşüşü dengelemeye yardımcı olduğu vurgulanan açıklamada Euro Bölgesi’nin ikinci çeyrekte yüzde 0.5 büyüyeyeceği öngörüldü.