 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Temmuz () - Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da 0.2 puan düşüşle 112.1’e geriledi. Avrupa Birliği’nde ise endeks 0.1 puan artışla 112.3’e yükseldi. Avrupa Komisyonu verilerine göre; “İş İklimi...

Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Temmuz () - Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da 0.2 puan düşüşle 112.1’e geriledi. Avrupa Birliği’nde ise endeks 0.1 puan artışla 112.3’e yükseldi.

Avrupa Komisyonu verilerine göre;

“İş İklimi Endeksi ise Temmuz’da 0.09 puan düşüşle 1.29’a geriedi.

“Komisyonun anketine katılan yöneticiler siparişlerin ve ihracat siparişlerinin ve üretim beklentilerinin ciddi ölçüde kötüleştiğini söyledi.

“Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi’ndeki kötüleşme ise sanayi ve perakende ticaret sektörlerindekine bağlı düşerken, hizmet sektörü ise endekste olumlu etki yaptı.

“Almanya’da endeks 0.9 puan artarken, İspanya’da 1.7 puan ve İtalya’da 0.6 puan geriledi. Fransa’da endeks 0.1 puan gerilerken, Hollanda’da Haziran ayındaki düzeyinden değişmedi.

“Euro Bölgesi Sanayi Güven Endeksi 1.1 puan gerilerken, üretim beklentileri, mevcut siparişler ve nihai ürün stoklarında düşüş gözlemlendi.

“Hizmet sektöründe Güven Endeksi 0.9 puan arttı.

“Tüketici Güven Endeksi Haziran’daki düzeyinden değişmedi.

“Perakende ticareti güven endeksi 0.8 puan geriledi.

“İnşaat sektörü güven endeksi 0.2 puan geriledi.

“Genel endeks hesaplamasına dahil edilmeyen finansal hizmetler güven endeksi 0.2 puan arttı.

“Euro Bölgesi imalat sektörü kapasite kullanım oranı Nisan’daki düzeyinden 0.2 puan düşerek Temmuz’da yüzde 84.1’e geriledi. “

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar