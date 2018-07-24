Euro Bölgesi Birleşik PMI Temmuz’da 54.3’e geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Temmuz () – Euro Bölgesi Birleşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran ayındaki 54.9 düzeyinden Temmuz’da 54.3’e geriledi.

IHS Markit verilerine göre Euro Bölgesi Servis PMI verilerinde de bu ay düşüş gözlemlendi. Servis PMI Temmuz’da Haziran ayındaki 55.2 düzeyinden 54.5’e geriledi.

Euro Bölgesi İmalat PMI’ında Temmuz’da 54.2 ile Haziran ayına göre değişmedi ve bu durum, "iş etkinliğindeki büyümenin Temmuz’da bir önceki aya göre yavaşlaması son bir buçuk yılda görülen ikinci en yavaş büyüme" olarak yorumlandı.

