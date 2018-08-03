Euro Bölgesi Bileşik PMI Temmuz’da 54.3 oldu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ağustos () – Euro Bölgesi Bileşik PMI Temmuz’da, Haziran’daki 54.9 düzeyinden 54.3’e geriledi.

IHS Markit verilerine göre;

“Euro Bölgesi hizmet sektörü PMI ise Haziran’daki 55.2 düzeyinden Temmuz’da 54.2’ye gerileyerek son 1”8 ayın en düşük düzeyine geriledi.

“Hizmet üretim ve siparişlerinde Haziran’a göre yavaşlama oldu.

“Hizmet sektörü yeni siparişler Haziran’a göre daha yavaş artarken, hizmet sektörü işe alımlardaki artış 45. ayında.

“İş dünyası güveni 2016 yılının Kasım ayından beri en düşük düzeyde.

“Maliyetlerdeki artış da fiyat baskısı oluşturmaya devam etti.”