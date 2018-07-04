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Euro Bölgesi Bileşik PMI beklentinin üzerinde yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz () – Euro Bölgesi Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2018’in ikinci çeyreğinde, beklentilerin hafif üzerinde yükseldi. IHS Markit’tan yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi Bileşik PMI, 54.8...

Euro Bölgesi Bileşik PMI beklentinin üzerinde yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz () – Euro Bölgesi Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2018’in ikinci çeyreğinde, beklentilerin hafif üzerinde yükseldi.
IHS Markit’tan yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi Bileşik PMI, 54.8 olan beklentilere karşın, Mayıs ayındaki 54.1 düzeyinden Haziran ayında 54.9’a yükseldi.
Hizmetler Sektörü Endeksi ise Mayıs ayındaki 53.8 düzeyinden Haziran ayında 55.0 olan beklentilere karşın, 55.2 düzeyine çıktı.
Açıklamada Euro Bölgesi ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde gerileme görüldüğü ve üretimdeki artışın geçen yılki artış hızı düşüşünü karşılamadığı belirtilirken, Hizmetler Sektörü Endeksi’nin Haziran ayında son dört ayın en yüksek düzeyine yükselerek itici güç konumunda seyrettiği vurgulandı.
Ulusal PMI verileri, üretim artışında İrlanda Bileşik PMI’nın son beş aydaki yükselişini sürdürerek 58.1 düzeyinde gerçekleştiğini ortaya koyarken, İrlanda’yı 55.0 ile Fransa, 54.8 ile İspanya, 54.8 ile almanya ve 53.9 ile İtalya izledi.

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