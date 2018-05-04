Euro Bölgesi Bileşik PMI beklentileri karşılamadı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () - Euro Bölgesi Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentilerin altında gelirken, Euro Bölgesi Hizmet PMI da beklenenden daha fazla geriledi.

IHS Markit’tan yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi Bileşik PMI Nisan’da 55.1’e geriledi, beklenti 55.2 düzeyinde yatay seyretmesiydi. Euro Bölgesi Hizmet PMI ise Nisan’da 54.7’ye geriledi, beklenti 55.0 düzeyine gerilemesiydi.

Almanya Hizmet PMI Eylül 2016’dan bu yana en yavaş hızına geriledi. IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya Hizmet PMI Nisan’da 53.0’e geriledi, beklenti 54.1’e yükselmesiydi.

Almanya Bileşik PMI ise Mart’taki 55.1 düzeyinden Nisan’da 54.6’ya geriledi. Açıklamaya göre Almanya Bileşik PMI Nisan’da 19 ayın en düşüğünde.

Fransa’da Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan’da Mart’taki 56.3 düzeyinden beklentilere paralel olarak 56.9’a yükseldi.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa Hizmet PMI ise Mart’taki 56.9 düzeyinden Nisan’da beklentilere paralel olarak 57.4’e yükseldi.

Veriler Fransa’da hizmet sektörünün ikinci çeyreğe güçlü başladığına, hizmet sektörü büyümesinin hızlandığına, ekonomik faaliyet büyümesinin de Mart’a göre hızlandığına ve 2011’den beri en güçlü büyüme hızına geldiğine işaret etti.