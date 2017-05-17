Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Euro 3.97  lirayı aştı

İstanbul, 17 Mayıs () – Euro 3.97 lirayı geçerken euro/dolar paritesi de 1.11 oldu. 3.94 liradan güne başlayan Euro, gün içinde sürekli değerlenerek 3.97 liraya ulaştı. Euro, saat 18.00’da 3.9738 liradan günü kapattı. Güne 3.54 liradan...

Euro 3.97  lirayı aştı

İstanbul, 17 Mayıs () – Euro 3.97 lirayı geçerken euro/dolar paritesi de 1.11 oldu.
3.94 liradan güne başlayan Euro, gün içinde sürekli değerlenerek 3.97 liraya ulaştı. Euro, saat 18.00’da 3.9738 liradan günü kapattı.
Güne 3.54 liradan başlayan dolar da gün içinde 3.57 lirayı zorladı. Dolar da saat 18.00’de 3.5604 liradan işlem görerek günü bitirdi.
Borsa İstanbul da dolar ve eurodaki değer kazanımlarına rağmen yükselişini sürdürdü ve endeks 96.629 ile tarihi gün içi işlem rekorunu kırdı. BİST endeksi akşam saatlerine 95.700 seviyelerine geriledi. BİST endeksi kapanışı 95.683 oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246