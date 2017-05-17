Euro 3.97  lirayı aştı

İstanbul, 17 Mayıs () – Euro 3.97 lirayı geçerken euro/dolar paritesi de 1.11 oldu.

3.94 liradan güne başlayan Euro, gün içinde sürekli değerlenerek 3.97 liraya ulaştı. Euro, saat 18.00’da 3.9738 liradan günü kapattı.

Güne 3.54 liradan başlayan dolar da gün içinde 3.57 lirayı zorladı. Dolar da saat 18.00’de 3.5604 liradan işlem görerek günü bitirdi.

Borsa İstanbul da dolar ve eurodaki değer kazanımlarına rağmen yükselişini sürdürdü ve endeks 96.629 ile tarihi gün içi işlem rekorunu kırdı. BİST endeksi akşam saatlerine 95.700 seviyelerine geriledi. BİST endeksi kapanışı 95.683 oldu.