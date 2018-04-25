TÜRKİYE'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya'da başladı. Fuarın 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması bekleniyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın alma anlaşması yaptığı S-400 füzelerinin maketi fuarda ilgi gördü.

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, çok sayıda yerli ve yabancı havacılık sektörü şirketinin katılımı ile Antalya Uluslararası Havalimanı'nda başladı. Havacılık sektörüne yön veren 400 şirket, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon etkinliğe katıldı. Fuar kapsamında düzenlenen açılış töreninde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, etkinliğe yönelik konuşmalar yaptı.

TÜRKİYE'NİN UÇAK SAYISI 508

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, fuarı, havacılık ve uzay sektörü açısından önemli bulduğunu söyledi. Havacılık ve uzay sektörlerinin en son teknolojileri kullanan sektörler olduğuna dikkati çeken Coşkunyürek, "Dünya havacılığının aksı Avrupa'dan Asya'ya kaymaktadır. Türkiye bu aksın kesişme noktasındadır. Doğal bir hat üzerinde yer almaktayız. Türkiye'den kısa süreli uçuş süreleri ile dünyanın birçok ülkesine kolayca ulaşılmaktadır. Serbestleştirme politikaları sonucunda 2003 yılına göre yolcu sayımız 35 milyondan 200 milyona, 162 uçaktan 508'e, havalimanı sayımız 26'dan 55'e çıkmıştır. Türkiye havalimanı toplam yolcu sayısı bakımından dünyada 9'uncu sıraya yükselmiştir. Bu yıl 205 milyon yolcu trafiği oluşmasını bekliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HAVACILIK ALGISI DEĞİŞTİ'

Vali Münir Karaloğlu da Antalya'da düzenlenen dünya çapındaki fuarlara bir halka daha eklediklerini söyledi. Öncelikle profesyonellerin fuarda bir araya geleceğini belirten Karaloğlu, "Hava şovlarıyla halkımız da bu etkinliklere katılacak. Fuarın ülkeler arasında önemli ilişkilerin gelişmesine vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de Türkiye'nin havacılıkta geçmişte hızlı bir ivme yakaladığını hatırlatarak, duraklama dönemi geçiren havacılığın, son yıllarda tekrar çıkış sağladığını aktardı. Prof. Dr. Demir, "Dünya ülkelerindeki Türkiye'deki havacılık algısı son yıllarda olumlu yönde değişmiştir" dedi.

ANTALYA BÜYÜK ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'nın son yıllarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi. Antalya'nın bir marka şehir olduğunu vurgulayan Türel, "Antalya, alt ve üst yapısı ile bir dünya şehri olma yolunda önemli mesafeler katetti. G-20 zirvesini Antalya'da düzenlemenin gururunu yaşadık. Bu organizasyonlar dünyanın gözünün Antalya'ya dönmesini sağladı. Antalya bu organizasyondan alnının akıyla çıktı" diye konuştu.

S-400 FÜZELERİNİN MAKETİ İLGİ GÖRDÜ

Konuşmaların ardından katılımcılar, havacılık, savunma ve uzay sektörünün son modellerinin maketlerinin yanı sıra simülasyon gösterileri, mini uçak maketleri, silah ve füzelerin yer aldığı alanı inceledi. Türkiye'nin Rusya'dan satın alma anlaşması yaptığı S-400 füzelerinin maketleri de katılımcılardan ilgi gördü.

400 FİRMA FUARDA

Dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla fuarda yer alıyor. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi havacılık sektörünün büyük şirketlerinin yanı sıra, İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımlarla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma fuara katıldı.



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