Euler Hermes: Yumuşak Brexit erken seçim ihtimalini artırıyor

İstanbul, 17 Temmuz () - Alacak sigortası sektörünün en büyük oyuncularından olan Euler Hermes, küresel ticarete yön veren dünyadaki sıcak gelişmeleri takip ederek bir araya getirdiğimiz Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda “Yumuşak Brexit ile birlikte 2019 yılında Birleşik Krallık’ta erken seçim ihtimalinin arttığını” söyledi.

Euler Hermes'in Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda, Birleşik Krallık’a ilişkin şu risk değerlendirmeleri yapıldı:

“Birleşik Krallık’ta ilk çeyrek büyüme verileri ve Mart-Mayıs döneminde ilk kez açıklanan aylık büyüme verileri ikinci çeyrekte büyümede hafif bir hızlanmayı beklediğimiz yüzde 0.3 – yüzde 0.4’lük büyüme tahminimizle örtüşüyor.

“İngiliz hükümeti bu haftanın sonuna doğru AB ile gelecekte hedeflenen serbest ticaret anlaşmasına dair resmi bir rapor yayınlayacak. İlk izlenimler imalat sanayii ve tarımsal ürünler için sıfır gümrük vergisi gibi beklenenden daha yumuşak bir Brexit’e yönelik ipuçları içeriyor. “Fakat, hizmetler sektörü için aynı şey geçerli değil. Bu da AB ve İsviçre arasındaki serbest ticaret anlaşmasına benziyor.

“En önemli bakanların Başbakan May’in izlediği yolla ilgili anlaşmazlığa düşerek istifa etmesiyle birlikte yumuşak bir Brexit’e dair aşağı yönlü riskler de hemen oluştu.

“Başbakan May’e karşı bir güven oylamasına gidilmesi şu anda pek olası gözükmese de Muhafazakar partinin Sonbahar konferansında bir liderlik yarışına gidilmesi mümkün. Bu da 2019 yılında erken seçim ihtimalini artırıyor.”