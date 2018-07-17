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Euler Hermes: Kırılgan dörtlü endeksi ilk kez 50’nin altında

İstanbul, 17 Temmuz () - Alacak sigortası sektörünün en büyük oyuncularından olan Euler Hermes'in Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda Türkiye’nin de aralarında olduğu Kırılgan Dörtlü endeksi Şubat 2017’den bu yana ilk kez nötr...

Euler Hermes: Kırılgan dörtlü endeksi ilk kez 50’nin altında

İstanbul, 17 Temmuz () - Alacak sigortası sektörünün en büyük oyuncularından olan Euler Hermes'in Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda Türkiye’nin de aralarında olduğu Kırılgan Dörtlü endeksi Şubat 2017’den bu yana ilk kez nötr 50 düzeyinin altına düşerek 49.7’ye geriledi.
Euler Hermes’in Haftalık İhracat Risk Görünümü’deki "Gelişmekte olan ülkeler: Seçicilik gerekiyor" başlıklı bölümünde, gelişmekte olan ülkelerin imalat sanayindeki yavaşlamaya dikkat çekildi ve şu tespit ve değerlendirmeler paylaşıldı:
"Haziran ayında imalat sanayiinde büyüme rakamları gelişmekte olan ülkeler için düşmeye devam etti.
"Gelişmekte olan ülkeler için hesapladığımız toplam imalat sanayii PM Endeksi 51 puanla son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.
"Tabii buna neden olan eş zamanlı iki şok vardı. İlki, artan petrol fiyatları gelişmekte olan ülkelerdeki petrol ithalatçılarını vurdu ve bunların en kırılgan olanlarında sermaye çıkışları yaşandı.
"Gelişmekte olan ülkelerdeki petrol ithalatçıları için hazırladığımız toplam PM endeksi Mayıs ayında 50.7 seviyesine geriledi ve Haziran ayında da bu düşük seviyede kalmaya devam etti (2017 yılı sonundaki rakam 54.2’ydi).
"Aynı zamanda Brezilya, Meksika, Güney Afrika ve Türkiye’den oluşan Kırılgan Dörtlü endeksi de Şubat 2017’den beri ilk kez bu Haziranda nötr 50 seviyesinin altına düştü (49.7’ye).
"Bunu Brezilya ve Güney Afrika’nın ilk çeyreğindeki zayıf GSYH büyüme rakamları ve siyasi riskler ve protestoların birbirine geçtiği olumsuz haberler izledi.
"Bu PMI rakamları bazı aşırı tepkilerin yansıması olabilir ama aynı zamanda olumsuz büyümenin yaşandığı bazı ayların da sinyallerini veriyor."

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