Euler Hermes: ABD işgücü piyasası "şimdilik’" etkilenmiyor

İstanbul, 17 Temmuz () - Alacak sigortası sektörünün en büyük oyuncularından olan Euler Hermes, Haftalık İhracat Risk Görünümü raporunda, ABD’de iş gücü piyasasının ticari endişelerden etkilenmediğini ve güçlü seyrettiğini vurguladı.

“Şu ana kadar ticari bir savaşın iş alımlarını olumsuz etkileyeceğine dair endişeler yersiz kaldı. Haziran ayı istihdam raporu 190 bin kişilik istihdam artışı beklentilerine karşı 213 bin kişilik istihdam artışı ile epey güçlü geldi. İstihdamdaki artış sektörlerin geneline yayılmış görünüyor.

“İmalat sanayiinde 36 bin kişilik belirgin bir artış var. İşsizlik oranı yüzde 3.8’den yüzde 4.0’e çıksa da aslında işgücü piyasasına 601bin kişilik yeni bir katılım olduğundan bu düşünülenin aksine olumlu bir gelişme olarak algılanabilir.

“İşgücüne katılım oranı da aynı nedenle yüzdelik bazda 0.2 puan artarak yüzde 62.9 oldu. Ancak, ücretlerde bir kez daha durgunluk yaşandı ve yıllık artış oranı bu nedenle yüzde 2.7’de kaldı (son 7 aydır aynı seviyede).

“Ücretlerde artışın bu kadar zayıf olmasının bir nedeni nitelikli işgücünün yetersizliği. Bu nedenle iş yerleri niteliksiz işgücü ücretleriyle işe alımlar yapıp bu kişileri kendileri eğitiyor.

“Bu durum bu ayki NFIB anketinde de iş dünyasında yaşanan sıkıntılar arasında ilk sırada yerini aldı.

“Başka bir rapordan da anlaşılacağı üzere işgücüne yönelik talep çok güçlü (söz konusu raporda; ‘iş bırakma oranları’nda artış var ve ‘açılan pozisyon’/işsizlik oranı rekor derecede yüksek).

“Ticari bir savaş şu an olmasa da ileride istihdamı olumsuz etkileyebilir.”