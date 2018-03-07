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Ette "sıfır gümrüklü" ithalat süresi 1 Haziran'a uzatıldı

İstanbul, 7 Mart () - Canlı hayvan ve et ithalatı kapsamında "sıfır gümrük vergili" tarife kontenjanının 20 bin tonluk "çeyrek karkas et" ithalatını kapsayan bölümüne ilişkin tarife kontenjanının süresi 1 Haziran'a uzatıldı. Resmi...

Ette "sıfır gümrüklü" ithalat süresi 1 Haziran'a uzatıldı

İstanbul, 7 Mart () - Canlı hayvan ve et ithalatı kapsamında "sıfır gümrük vergili" tarife kontenjanının 20 bin tonluk "çeyrek karkas et" ithalatını kapsayan bölümüne ilişkin tarife kontenjanının süresi 1 Haziran'a uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, çeyrek karkas için tanımlanan ve 31 Aralık 2017'de bitmesi öngörülen 20 bin tonluk sıfır gümrük vergili tarife kontenjanının süresi, bu tarihten 1 Haziran'a kadar uzatıldı.  
Bakanlar Kurulu'nun 7 temmuz 2017 tarihli kararına göre, canlı büyükbaş hayvan ithalatı için 500 bin baş, küçükbaş hayvan için 475 bin baş olmak üzere toplam 975 bin baş ve büyükbaş hayvan eti ithalatı için 75 bin ton olarak tanımlanan tarife kontenjanı süresi 31 Aralık'a kadar uygulamada bulunuyor. (Tablo)

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