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Etiyopya uçak kazası sonrasında Boeing 777-X lansmanı ertelendi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – Boeing 13 Mart tarihinde yapılması planlanan Boeing 777-X modelinin lansmanını, Etiyopya Havayollarına ait bir Boeing 737-8 MAX’ın 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düşmesi ardından, ertelediğini ancak...

Etiyopya uçak kazası sonrasında Boeing 777-X lansmanı ertelendi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – Boeing 13 Mart tarihinde yapılması planlanan Boeing 777-X modelinin lansmanını, Etiyopya Havayollarına ait bir Boeing 737-8 MAX’ın 149 yolcu ve 8 mürettebatıyla düşmesi ardından, ertelediğini ancak programın planlandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, lansmanın ertelenme sebebi olarak, Etiyopya’da düşen uçak hakkındaki soruşturmaya verilecek olan teknik destek gösterilirkeni lansmanın ne zaman yapılacağı belirtilmedi.
Boeing verilerine göre Ocak ayı sonunda 777-X modeli için toplam 326 sipariş verilmişti.
Çin Sivil Havacılık Yönetimi, ülkedeki tüm havayolu şirketlerine Boeing 737-Max modellerini, son iki kaza için raporlar gelene dek havalandırmamayı tavsiye etti.

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