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Etiler Marmaris’ten Selin Yağları’na 3.6 milyonluk hisse devri

İstanbul, 14 Mart () - Etiler Marmaris, Selin Yağları’nın ortakları Mustafa Seyrek ve Sedat Seyrek’in, Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik’e ait 720 bin lira nominal değerli Etiler Marmaris hissesini her bir hisse...

Etiler Marmaris’ten Selin Yağları’na 3.6 milyonluk hisse devri

İstanbul, 14 Mart () - Etiler Marmaris, Selin Yağları’nın ortakları Mustafa Seyrek ve Sedat Seyrek’in, Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik’e ait 720 bin lira nominal değerli Etiler Marmaris hissesini her bir hisse için beş lira ödeyerek satın almasıyla 3.6 milyon liralık hisse devri gerçekleştirdi.
Etiler Marmaris 5 Mart 2018 tarihinde sermayesini 12 milyon 352 bin 370 liraya çıkartmıştı.
Etiler Marmaris’ten Kamu Aydınlatma Platformu’na  (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmed Nureddin Çevik sahip olduğu 727,370 TL nominal değerli (B) grubu hisselerinden, 360,000 TL nominal değerli hissesinin Sayın Mustafa Seyrek'e ve 360,000 TL nominal değerli hissesinin Sayın Sedat Seyrek'e olmak üzere toplam 720,000 TL nominal değerindeki paylarının devri için 13.03.2018 tarihinde Hisse Devri sözleşmesi imzaladığını şirketimize bildirmiştir.”
Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nurettin Çevik hisse devri sonrası yaptığı açıklamada, “İzmir’in 58 yılık köklü yağ şirketi Selin’in değerli ortaklarının Etiler Marmaris’ten hisse satın alması şirketimizin bugünü ve geleceğine duyulan güvenin göstergesidir. Etiler Marmaris yönetimi olarak bir yandan şirketimizin sermaye yapısını güçlendirirken, bir yandan da büyüme hızını artırıyoruz.  Şirketimiz 2017’de yüzde 30 büyüme yakaladı, 2018’de büyüme hedefimiz ise yüzde 50. Etiler Marmaris’in altyapısını sağlıklı bir şekilde geliştirerek bayilerimize en uygun koşulları, müşterilerimize ise günümüz standartlarının üzerinde bir toplam kaliteyi sunmayı hedefliyoruz” dedi.
Etiler Marmaris’in şu anda 51 olan bayi sayısının 2019 yılı sonuna kadar 100’e çıkartılması amaçlanıyor.

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